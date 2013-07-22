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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۲۲:۳۷

آتش این بار به جان پارک ملی "بمو" افتاد/ پوشش گیاهی پارک در معرض خطر

آتش این بار به جان پارک ملی "بمو" افتاد/ پوشش گیاهی پارک در معرض خطر

شیراز - خبرگزاری مهر: سطح گسترده ای از پارک ملی بمو در نزدیکی شیراز طعمه حریق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از حوالی ساعت 16 بعد از ظهر امروز دوشنبه آتش سوزی گسترده ای در پارک ملی بمو در نزدیک شیراز رخ داد و همچنان نیز این حریق ادامه دارد.

هم اکنون نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی در منطقه حاضر شده و مشغول اطفای حریق هستند.

 

آتش سوزی امروز بمو

وسعت این حریق به حدی است که مردم از سطح شهر شیراز می توانستند ارتفاعات کوه بمو که در حال آتش سوزی است را مشاهده کنند.

پارک ملی بمو با مساحت 48 هزار هکتار، 112 گونه جانوری شامل 69 گونه پرنده، 19 گونه خزنده، سه گونه دوزیست و 21 گونه پستاندار و گونه های بی نظیر گیاهی و جانوری را در خود جای داده و بانک ژنتیکی است.

با وقوع و گسترش حریق امروز، مسئولان امر به شدت نگران نابودی پوشش گیاهی کم نظیر منطقه هستند.

کد مطلب 2102417

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