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۲ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۱۴

ادامه بن بست در روند سازش؛

دیدار عریقات - لیونی تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد

دیدار عریقات - لیونی تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد

منابع آگاه فلسطینی از به تعویق افتادن دیدار مذاکره کنندگان فلسطینی و صهیونیستی تا زمان نامعلوم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه فلسطینی در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن اعلام کردند که زمان دیدار صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین با زیپی لیونی همتای اسرائیلی خود تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد.

این منابع افزودند که علت تعویق، موانع بر سر راه مذاکرات سازش است که از سه سال پیش تاکنون وجود داشته است.

"جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا پیش از این مدعی شده بود که مذاکرات سازش ظرف چند روز از سر گرفته می شود. مذاکرات سازش خاورمیانه از سه سال پیش متوقف شده و تلاشهای آمریکا و دیگر همپیمانان رژیم صهیونیستی برای از سرگیری آن بی نتیجه بوده است.

 

 

کد مطلب 2103315

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