مذاکرات سازش سه شنبه آینده در واشنگتن از سر گرفته خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "سیلوان شالوم" معاون اول نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: مذاکرات سازش با تشکیلات خودگردان فلسطین روز سه شنبه آینده در واشنگتن از سر گرفته خواهد شد.

وی ضمن ابراز امیدواری در خصوص از سرگیری مذاکرات آینده، مدعی شد: احتمالا پیش از فرا رسیدن عید فطر شماری از سیران فلسطینی آزاد خواهند شد.

معاون اول نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد فلسطینی گفت: احتمال نمی دهم که مقامات تشکیلات خودگردان در این مذاکرات شرکت نکنند.

شالوم با بیان اینکه آزادسازی اسیران فلسطینی بسیار دردناک است، خاطر نشان کرد: این مسئله از پیش شرطهای توافقنامه دائمی نیست.

این در حالی است که مقامات تشکیلات خوگردان فلسطین خواستار آزادسازی دهها اسیر فلسطینی در بند زندانهای صهیونیستی هستند، اما صهیونیستها با آزادسازی بیش از 20 اسیر مخالفت می کنند.

وی با اشاره به اینکه درخواست فلسطین مبنی بر توقف شهرک سازیها یک پیش شرط محسوب می شود، گفت: عبد الله دوم پادشاه اردن در پشت پرده تمام تلاش خود را برای از سر گیری مذاکرات به کار بسته است.

خاطر نشان می شود مقامات رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین بارها قصد داشته اند مذاکرات بیهوده سازش را از سر بگیرند، ولی تا کنون در این زمینه پیشرفتی حاصل نشده است.