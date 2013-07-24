به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با تیم راه‌آهن در هفته نخست لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: یکی از تیم‌هایی که در بازی‌های تدارکاتی با آنها بازی ‌کرده‌ایم و خیلی خوب ظاهر شد، راه‌آهن بود. این تیم در مسیر تفکرات کادر فنی‌اش حرکت می‌کند.

وی با بیان اینکه وظیفه دارد در مورد تیم خودم صحبت کنم، تاکید کرد: با وجود به تبلیغات منفی‌ای که علیه ما شد، تیم به خوبی به سمت جلو حرکت کرد. بازیکنان باکیفیتی گرفتیم و خیلی از نفرات فصل پیش را به غیر از آنهایی که خودشان نمی‌خواستند حفظ کردیم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان با بیان اینکه در بازار نقل و انتقالات مهم نیست که چقدر در جیب‌تان پول دارید، افزود: شاید در عمرم، تنها با دو بازیکن صحبت کردم. برخی از بازیکنان دوست دارند در تیم‌هایی بازی کنند که یا سهمیه آسیایی دارند و یا اینکه پرسپولیس و استقلال باشند. اکثر این تیم‌ها نیز ویژگی مالی خوبی دارند و بازیکنان را جذب می‌کنند. تمام ناراحتی بنده هم این است اجازه ندادند مس تبدیل به تیم شود.

وی ادامه داد: مهم‌تر از بازیکنان اسمی، اتحاد و همدلی است. ما بدنسازی خوبی داشتیم. شما اگر بهترین بازیکنان جهان را جذب کنید و نتوانید در مسیر فنی خود عمل کنید نمی‌توانید نتیجه بگیرید. اتفاقی که در تیم‌های بزرگ جهان و حتی در سال گذشته در کشور خودمان نیز رخ داد. من با قاطعیت می‌گویم در مسائل فنی فوتبال مشکلی نبوده و هر مشکلی که ایجاد شده خارج از زمین چمن بوده است.

تقوی در ادامه در پاسخ به این سوال که چه کسانی تیمش را وارد حاشیه کرده‌اند‌؟ خاطرنشان کرد: در این زمینه قطعا باید مراجع ذیصلاح رسیدگی کنند اما باید بگویم که تحت هیچ عنوانی مردم خوب کرمان نقشی در این صحبت نداشتند. مردم کرمان از این اتفاق ناراحتند اما متاسفانه فضا برای یکه تازی این افراد در کرمان باز شده و آدم‌های خوب هم کنار کشیده اند.

وی با بیان اینکه اصلا علاقه‌ای به ادامه همکاری با مس کرمان ندارم، تصریح کرد: رئیس هیات مدیره که به تازگی مسئولیت پذیرفته است چندین بار از من خواست تا در تیم بمانم اما به دلایلی که خواهم گفت نمی‌توانم این کار را انجام دهم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در تشریح دلایل خود برای کناره گیری از مس کرمان یادآور شد: بیژن طاهری را به صورت ناجوانمردانه مورد ضرب و شتم قرار دادند و خدا رحم کرد سلامتی او به خطر نیفتاد. این را قاطعانه می‌گویم که مردم کرمان هیچ مشکلی ندارند اما برخی این کارها را درست می‌کنند. برخی از افراد در مس به دنبال باج گیری‌اند.



" من تا الان یک ریال هم از باشگاه دریافت نکرده‌ام و هیچ مربی حرفه‌ای این کار را نمی‌کند." وی با بیان این جمله اظهارات خود را در نشست خبری اینگونه ادامه داد: به دنبال منافع شخصی‌ام نبودم و حیثیت خودم را بیشتر دوست دارم. فردای برخورد نامناسب با بیژن طاهری برای مربی بدنساز ما نیز مشکلاتی به وجود آمد.



تقوی با بیان اینکه دیگر در مس کرمان نخواهم ماند و فردا نیز روی نیمکت نمی‌نشینم، گفت: از دوستان خواهش کردم سرمربی نباشم و بعید می‌دانم روی نیمکت بنشینم. اگر باشگاه استعفایم را قبول نکند، قانع‌شان می‌کنم. همه را قانع کرده‌ام و فقط یک فرد مانده که او هم برایم خیلی محترم است و حتما او را قانع می کنم. نگاه بنده به این قضیه فوتبالی است.

دیدار تیم‌های فوتبال راه‌آهن تهران و مس کرمان در هفته نخست از رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 22 پنجشنبه در ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود.





