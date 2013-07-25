تساوی گسترش فولاد و استقلال در پایان نیمه نخست/ نفت در شیراز متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته نخست از رقابتهای لیگ برتر امشب پنجشنبه با برگزاری دو دیدار همزمان دیگر پیگیری شد که یکی از این دیدارها، در تبریز تیم‌های گسترش فولاد تبریز و استقلال تهران برابر هم به میدان رفتند. در این مسابقه که در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز در حال برگزاری است، دو تیم در پایان نیمه نخست به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

گل اول این نیمه را مهرداد بایرامی در دقیقه 19 از روی یک ضربه کاشته و اشتباه رحمتی در خروج از دروازه به ثمر رساند. برای استقلال نیز آرش برهانی در دقیقه 33 گلزنی کرد تا شاگردان قلعه‌نویی نیمه اول را با شکست به رختکن نروند.

استقلال در این نیمه چندین موقعیت گلزنی داشت که درخشش فروزان دروازه‌بان تیم میزبان مانع از گلزنی حریف شد. ضمن اینکه شاگردان رسول خطیبی هم بعد از گلی که به ثمر رساندند، یکی دو بار دیگر هم دروازه استقلال را با خطر مواجه کردند که مهمترین آن ضربه دقیقه پایانی بازیکن این تیم بود که با واکنش رحمتی به کرنر رفت.

تیم فوتبال استقلال در این دیدار با ترکیب سیدمهدی رحمتی، حنیف عمران‌زاده، امیرحسین صادقی، پژمان منتظری، هاشم بیگ‌زاده، خسرو حیدری، جی لوید ساموئل، پژمان نوری، سیاوش اکبرپور، آرش برهانی و محمد قاضی به مصاف حریف خود رفت.

همچنین در دیگر بازی برگزار شده دو تیم فجرسپاسی شیراز و نفت تهران در ورزشگاه حافظیه برابر همدیگر به میدان رفتند که نیمه نخست این دیدار هم با تساوی بدون گل به پایان رسید. این مسابقه به علت قطع برق ورزشگاه حافظیه با 15 دقیقه تاخیر آغاز شد.