به گزارش خبرنگار مهر، پارس جنوبی یکی از ظرفیت‌های ویژه استان بوشهر است که در صورت استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود در این منطقه، بسیاری از مشکلات استان بوشهر از جمله اشتغال حل می‌شود.

حل مشکل اشتغال نیازمند این است که هم سازمان منطقه ویژه و شرکت‌های مستقر در این منطقه شرایط لازم را برای جذب نیروهای بومی ایجاد کنند و همچنین استان بوشهر و مراکز آموزشی نیز بتوانند نیروهای توانمند و کارآمدی را برای کارکردن در این منطقه معرفی کنند.

با مصوبه دولت، باید نیمی از افراد شاغل در این منطقه را افراد بومی تشکیل دهند، هر چنند تلاش‌های بسیاری در سال‌های اخیر برای این مهم صورت گرفته و حتی درصد نیروهای بومی نیز- به گفته مسئولان این منطقه- افزایش داشته است، ولی این نیروها بیشتر در مشاغل پائین به کار گرفته شده‌اند.

نیروهای بومی استان بوشهر بیشتر به عنوان کارگر، نیروهای خدماتی و پرسنل نگهبانی و آتش‌نشانی و . . . به کار گرفته می‌شوند و در جاهایی که به مهندسین و نیروهای تحصیل کرده نیاز است، از نیروهای غیربومی استفاده شده است که باث اعتراض بسیاری از نیروهای بومی به این مسئله می‌شود.

با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از نیروهای شاغل در منطقه ویژه پارس برای پیمانکاران بخش خصوصی در این منطقه کار می‌کنند و این پیمانکاران نیز اغلب غیر بومی هستند، بدیهی است که نیروهای به‌کار گرفته شده در این منطقه نیز غیربومی باشند و این یکی از ضعف‌های استان بوشهر است که شرکت بزرگ پیمانکاری برای گرفتن کار در این منطقه را در اختیار ندارد.

یکی دیگر از مشکلات نیز به عدم کارایی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های استان بوشهر مربوط می‌شود که نمی‌توانند نیروهایی را که قابلیت اشتغال در مراکز صنعتی دارند را تربیت کنند.

اشتغال بومی‌ها در مشاغل پائین/ استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاه با مدرک دیپلم و گواهی مهارت فنی‌حرفه‌ای

هر چند تعداد دانشگاه‌ها و میزان پذیرش دانشجو در استان بوشهر افزایش بسیار زیادی داشته است ولی خروجی آنها چیزی نبوده که نیاز صنایع را تامین کند و تنها افراد با یک مدرک تحصیلی از دانشگاه خارج می‌شوند که نه بار علمی دارند و نه کار عملی را آموخته‌اند.

همین عدم تخصص این فارغ‌التحصیلان باعث می‌شود که نتوانند در بازار کار با رقیبان خود از دیگر استان‌ها به رقابت بپردازند و شاهد حضور افراد غیر بومی بسیاری در استان بوشهر هستیم.

محمد مرادزاده سه سال است که از رشته مهندسی شیمی فارغ‌التحصیل شده است؛ او در این باره می‌گوید: در این سه سال برای آزمون‌های استخدامی نفت و گاز ثبت نام کرده‌ام ولی با وجود اینکه در آزمون کتبی این آزمون‌ها پذیرفته شده‌ام در مصاحبه رد شده‌ام و شاهدیم که افرادی از استان‌های فارس و هرمزگان که بومی بوشهر محسوب می‌شوند در این آزمون‌ها پذیرفته می‌شوند.

وی ادامه داد: با توجه با اینکه با مدرک لیسانس نتوانسته‌ام وارد بازار کار شوم، در فنی و حرفه‌ای ثبت نام کرده‌ام تا با گرفتن گواهی مهارت فنی و حرفه‌ای و بدون توجه به لیسانس وارد بازار کار صنایع شوم که البته به این هم امید چندانی ندارم.

سید ایمان ابطحی نیز فارغ‌التحصیل رشته مهندسی شیمی گاز است؛ او نیز دل خوشی از شرکت‌های منطقه پارس جنوبی ندارد و می‌گوید: ما در دانشگاه فقط مدرک گرفته‌ایم و هیچ واحد عملی را پاس نکرده‌ایم و اکنون نمی‌توانم از مدرک خود استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: با این شرایط به فنی و حرفه‌ای امده‌ام تا با گرفتن مدرک HSE شاید بتوانم یک کار را در منطقه ویژه پارس جنوبی برای خودم پیدا کنم.

آموزش عالي در استان بوشهر اصلا توسعه پيدا نكرده است

دانشگاه‌های استان بوشهر که تعداد زیادی از آنها را واحدهای دانشگاه آزاد تشکیل می‌دهند، تنها به فکر جذب دانشجو هستند و بدون توجه به لزوم ایجاد زیرساخت‌های دانشگاهی و رشته‌های ایجاد شده، دانشجو می پذیرند و حاصل آن خروج دانشجوهایی است که توانمندی لازم را ندارند.

رئيس دانشگاه خليج فارس بوشهر با انتقاد از عدم توسعه مناسب دانشگاه‌ها و دیگر مراکز آموزش عالی، اظهار داشت: آموزش عالي در استان بوشهر اصلا توسعه پيدا نكرده است

دكتر مهدی محمدي‌زاده به عوامل موثر در این ضعف دانشگاه‌های استان بوشهر اشاره کرد و افزود: دليل این عدم توسعه یافتگی دانشگاه‌ها، این است که در ابتداي كار اين ديدگاه توسعه و پيشرفت وجود نداشته است.

وی ادامه داد: خروجی دانشگاه‌ها باید افرادی باشند که برای حضور در صنایع و مشاغل متناسب با رشته تحصیلی خود آماده شده باشند و بتوانند آنچه را که صنایع از آنها می‌خواهند انجام دهند.

استان بوشهر پیمانکار مناسب برای کارهای بزرگ پارس جنوبی ندارد

بسیاری از کارهای موجود در منطقه پارس جنوبی با برگزاری مناقصه به پیمانکاران واگذار می‌شود و با توجه به اینکه برای حضور پیمانکاران در این مناقصات شرایط خاصی وجود دارد، تنها شرکت‌های خاصی می‌توانند در این مناقصات شرکت کنند.

استان بوشهر هم که در این زمینه پیمانکاران توانمند و دارای رتبه‌های بالا را ندارد، نمی‌تواند در این مناقصات حضوری موفق داشته باشد و به همین دلیل در بازار اشتغال نیر شرکت‌های غیر بومی پیروز هستند.

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: دو گروه در منطقه ویژه مشغول هستند که گروهی مربوط به کارفرما است و گروهی نیز به پیمانکاران مربوط می‌شود. با توجه به ضعف پیمانکاران استان بوشهر و نداشتن گریدهای مورد نیاز برای شرکت در مناقصات نمی‌توانند کارهای منطقه را بر عهده بگیرند.

حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد ادامه داد: بخشی از این مشکل به استان بوشهر مربوط می‌شود که نتوانسته‌ایم پیمانکاران قابلی را برای شرکت در این مناقصات آماده کنیم.

کارهای بزرگ پارس جنوبی نیازمند داشتن گریدهای بالاست/ ضعف پیمانکاران استان

وی به صحبت‌های خود با وزیر نفت اشاره کرد و بیان داشت: وزیر نفت نیز بر اولویت دادن به پیمانکاران بومی تاکید دارند ولی در لیست پیمانکاران مورد تائید برای کارهای پارس جنوبی تنها اسامی تعداد کمی از پیمانکاران استان بوشهر قرار گرفته است.

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان ساخت: کارهای بزرگ پارس جنوبی نیازمند داشتن گریدهای بالا برای پیمانکاران است که استان در این زمینه ضعف دارد.

وی داشتن اقتصاد پویا را نیازمند دیده شدن بخش خصوصی دانست و افزود: باید در حوزه اقتصادی رقابت ایجاد شود ولی محرومیت استان بوشهر باعث شده است که ما هم سطح نگاه پائینی داشته باشیم و محرومیت‌افزا باشیم و لازم است که شرکت‌های جدید با مشارکت افراد و تعاونی‌ها تشکیل شوند و خود را برای انجام کارهای بزرگ آماده کنند.

موسوی‌نژاد اضافه کرد: وقتی که پیمانکاران از خارج استان برنده مناقصه می‌شوند، نیروهای خود را نیز از خارج از استان می‌آورند ولی اگر پیمانکاران بومی بتوانند این کارها را بگیرند، نیروها از استان تامین می‌شود.

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گزارش: سعید رضائی