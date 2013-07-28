تیم والیبال مقابل اوکراین شکست خورد/ دیدار سرنوشت ساز با ایتالیا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به صوفیه بلغارستان، تیم ملی والیبال ناشنوایان ایران در دومین مسابقه خود در مسابقات المپیک ناشنوایان از عصر شنبه به وقت محلی در سالن آرنا آرمیبت به مصاف اوکراین رفت و بازی را در نهایت با نتیجه 3 بر صفر (25 به 20، 25 به 18و 25 به 15) واگذار کرد.

ایران امروز در سومین مسابقه خود به مصاف ایتالیا می‌رود که نتیجه این بازی در صعود تیم ملی به مرحله بعد تاثیر بسزایی دارد. ملی‌پوشان ناشنوای ایران در نخستین مسابقه خود برابر ترکیه با نتیجه 3 بر یک شکست خورده بودند. ایران با تیم‌های اوکراین، ژاپن، ایتالیا و ترکیه هم گروه است. از هر گروه چهار تیم بالا می‌روند و به صورت ضربدری با همدیگر بازی خواهند کرد.