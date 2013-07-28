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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۴۷

گزارش خبرنگار مهر از بلغارستان؛

امیر منظمی: انتظار نداشتیم اوکراین را ببریم/ صد درصد به صعود امیدواریم

امیر منظمی: انتظار نداشتیم اوکراین را ببریم/ صد درصد به صعود امیدواریم

سرپرست تیم ملی والیبال ناشنوایان ایران گفت: اوکراین تیم خوبی دارد و ما انتظاری نداشتیم که بتوانیم این تیم را شکست بدهیم.

امیر منظمی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به صوفیه بلغارستان، پس از شکست تیم ملی والیبال ناشنوایان ایران مقابل اوکراین اظهار داشت: اوکراین تیم خوبی دارد و قهرمان جهان است. از قبل هم انتظار نداشتیم این تیم را شکست بدهیم. البته ما گیم اول را خوب شروع کردیم و پا به پای حریف جلو رفتیم ولی تجربه اوکراینی‌ها از ما بیشتر بود و آنها توانستند امتیازات حساس را جمع آوری کنند.

وی ادامه داد: اگر گیم اول را می‌گرفتیم روی غلتک می‌افتادیم و می‌توانستیم حریف را بیشتر تحت فشار بگذاریم ولی متاسفانه اشتباهات فردی در بعضی از صحنه ها مانع این کار شد.

منظمی در خصوص دیدار با ایتالیا هم خاطرنشان کرد: قرار شد محمد ترکاشوند و علی طلوکیان بازی ژاپن با ایتالیا را آنالیز کنند تا شناخت بیشتری از این تیم به دست بیاوریم. به هر حال ما صد درصد شانس صعود داریم و می‌توانیم با شکست ایتالیا و ژاپن به مرحله بعدی برسیم.

المپیک ناشنوایان جهان از روز جمعه به صورت رسمی افتتاح شد و تا روز سیزدهم مردادماه ادامه دارد. ایران تا پایان روز شنبه در رشته تکواندو دو مدال برنز کسب کرده است.

کد مطلب 2105531

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