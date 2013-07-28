امیر منظمی: انتظار نداشتیم اوکراین را ببریم/ صد درصد به صعود امیدواریم

امیر منظمی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به صوفیه بلغارستان، پس از شکست تیم ملی والیبال ناشنوایان ایران مقابل اوکراین اظهار داشت: اوکراین تیم خوبی دارد و قهرمان جهان است. از قبل هم انتظار نداشتیم این تیم را شکست بدهیم. البته ما گیم اول را خوب شروع کردیم و پا به پای حریف جلو رفتیم ولی تجربه اوکراینی‌ها از ما بیشتر بود و آنها توانستند امتیازات حساس را جمع آوری کنند.

وی ادامه داد: اگر گیم اول را می‌گرفتیم روی غلتک می‌افتادیم و می‌توانستیم حریف را بیشتر تحت فشار بگذاریم ولی متاسفانه اشتباهات فردی در بعضی از صحنه ها مانع این کار شد.

منظمی در خصوص دیدار با ایتالیا هم خاطرنشان کرد: قرار شد محمد ترکاشوند و علی طلوکیان بازی ژاپن با ایتالیا را آنالیز کنند تا شناخت بیشتری از این تیم به دست بیاوریم. به هر حال ما صد درصد شانس صعود داریم و می‌توانیم با شکست ایتالیا و ژاپن به مرحله بعدی برسیم.

المپیک ناشنوایان جهان از روز جمعه به صورت رسمی افتتاح شد و تا روز سیزدهم مردادماه ادامه دارد. ایران تا پایان روز شنبه در رشته تکواندو دو مدال برنز کسب کرده است.