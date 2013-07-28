به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن واحدی در جلسه شورای مسکن مهر از پیشرفت 77.74 درصدی پروژه های مسکن مهر استان خبر داد و گفت: در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی 390 میلیارد تومان اعتبار به پروژه های عمرانی خراسان رضوی اختصاص یافت که دو میلیارد تومان از آن به پروژه های روبنایی گلبهار داده شد.

وی مجموع پروژه های مسکن روستایی استان را 20 هزار واحد دانست و بیان کرد: از این تعداد برای 11 هزار و 142 واحد تخصیص اعتبار صورت گرفته و بیش از هفت هزار واحد دیگر هم جهت دریافت وام به بانک های عامل معرفی شده اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: تمامی تعاونی ها و انبوه سازان باید حق انشعاب آب و برق خود را ظرف یک ماه آینده پرداخت کنند.

واحدی با اشاره به ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی در خصوص الزام نصب پکیج فن دار در تمامی واحدهای مسکن مهر استان تصریح کرد: متقاضیان بر اساس دستورالعمل توافقی بین شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی استان اقدام نمایند.

وی در ادامه بر لزوم وجود تجهیزات مخابرات در مسکن های مهر آماده بهره برداری تاکید کرد و گفت: زمینه نصب آنتن های تلفن همراه در گلبهار و قرقی در آینده نزدیک فراهم می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: سازمان های فنی و حرفه ای و تامین اجتماعی استان موظف به اجرایی کردن مکانیسمی آسان جهت اخذ کارت مهارت برای کارگران شاغل در پروژه های مسکن مهر استان هستند که در قالب یک تفاهم نامه اجرایی در آینده اقدام خواهد شد.

واحدی گفت: شش هزار و 78 واحد مسکن مهر استان در اختیار تعاونی های کم بازده قرار دارد که از این میزان دو هزار و 802 واحد در حال ساخت و همچنین هزار و 205 واحد جهت ادامه کار به خیران واگذار شده و تعیین تکلیف دو هزار و 69 واحد نیز باید توسط اداره کل تعاون استان صورت بگیرد.

واحدی بر لزوم فعال عمل کردن فرمانداری مشهد در تسریع پروژه های مسکن مهر قرقی و رضوی تاکید کرد و گفت: فرمانداری بایستی در زمینه هماهنگی با شهرداری های مناطق در خصوص بهره برداری پروژه هایی از مسکن مهر که بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند در مرحله بعدی افتتاحیه ها اقدام کند.

گفتنی است در این جلسه چگونگی تخصیص اعتبار 10 میلیارد تومانی خدمات زیربنایی مسکن مهر استان بین شرکت های خدماتی استان مورد بررسی قرار گرفت.