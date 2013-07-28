به گزارش خبرنگار مهر، جواد جعفري قبل از ظهر يكشنبه در نشست خبري، افزود: از ابتداي سال جاري تاكنون در مجموع بيش از 33 ميليون دلار انواع كالاهاي مختلف از گمرك خراسان شمالي به خارج از كشور صادر شده است.

وي اظهار داشت: با توجه به ميزان صادارت از گمرك استان در چهار ماهه نخست سال جاري، در مدت مشابه سال جاري، صادرات از گمرك استان از نظر ارزش ارزي، به نسبت مدت مشابه سال پيش 351 درصد و از نظر وزني نيز 439 درصد افزایش یافت.

جعفري با اشاره به اينكه در اين مدت انواع كالاهاي صنعتي، كشاورزي، صنايع دستي و ... از گمرك خراسان شمالي به ديگر كشورهاي جهان صادر شده است، عنوان كرد: عمده کالاهای صادر شده از گمرک خراسان‌شمالی در این مدت شامل کود اوره، سیمان، میله فولادی، محصولات پلاستیكي، پودر کریستال، پودر آلومینا، سنگ گرانیت و ایزوگام بوده است.

به گفته وي در اين مدت مجموع صادرات خراسان شمالي 50 ميليون دلار بوده كه بيش از 33 ميليون دلار معادل 63 درصد آن از طريق گمرك استان انجام شده است.

جعفري اظهار داشت: اين در حالي است كه در سال هاي گذشته در مجموع 20 الي 30 درصد از كل صادرات خراسان شمالي از طريق اين گمرك صورت مي گرفت.

مديركل گمرك خراسان شمالي همچنين در مورد واردات از طريق گمرك استان نيز گفت: در چهار ماهه نخست سال جاري ميزان واردات كالا به استان از طريق گمرك خراسان شمالي از نظر وزني 25 درصد افزايش اما از نظر ارزش دلاري 85 درصد كاهش داشته است.

جعفري با بيان اينكه در چهار ماه نخست سال جاری يك ميليون و 52 هزار دلار كالا از طريق گمرك خراسان شمالي وارد كشور شده است، اظهار داشت: عمده کالای وارد شده به خراسان‌شمالی برنج و انبه بوده كه این اقلام توسط اتحادیه تعاونی مرزنشینان خراسان شمالی از کشور پاکستان وارد شده است.

به گفته وي در حال حاضر تمام رويه هاي واردات كالا در گمرك اين استان انجام مي شود و واحدهاي توليدي و صنعتي مي توانند از طريق اين گمرك اقدام به وارد كردن مواد اوليه مورد نياز خود از كشورهاي مختلف كنند.

وي همچنين در ادامه با اشاره به اينكه گمرك خراسان شمالي به عنوان گمرك تخصصي صادرات اسب در كشور در نظر گرفته شده است، اين مسئله را فرصتي مناسب براي توسعه صادرات اسب اصيل تركمن از مبدا خراسان شمالي دانست و افزود: بر اين اساس هر گونه صادارت و واردات اسب در كشور بالاجبار مي بايست از طريق اين گمرك انجام شود.

اين مسئول به مشكلات و موانع زيرساختي توسعه گمرك استان نيز پرداخت و گفت: متاسفانه نبود دور برگردان در كمربندي شمالي بجنورد سبب شده تا ناوگان ترانزيتي مسير 50 كيلومتري اضافه اي را براي حركت به سمت خراسان رضوي طي كنند.

وي از دستگاه هاي مرتبط خواست تا سعي كنند اين نقيصه را هر چه سريعتر مرتفع نموده و يكي از موانع اصلي افزايش فعاليت گمرك استان را از پيش رو بردارند.

گمرك خراسان شمالي از بهمن ماه سال 87 با حضور معاون اول رياست جمهور فعاليت خود را آغاز كرده و سايت جديد آن نيز ارديبهشت ماه سال جاري با حضور عباس معمارنژاد؛ رئیس کل گمرک ایران در زمینی به مساحت پنج هکتار رسما افتتاح شد.