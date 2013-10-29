جواد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتداي سال جاري تا پايان مهر ماه در گمرک خراسان شمالی 21 پرونده مختلف قاچاق کالا به ارزش يك ميليارد و 327 ميليون و 512 هزار ريال تشکیل شده است.

به گفته وي شمار این پرونده‌های قاچاق به نسبت مدت مشابه سال گذشته 24 درصد و از نظر ارزش ریالی نيز 62 درصد افزايش يافته است.

جعفری عنوان كرد: در اين مدت پرونده‌های تشکیل شده قاچاق عموما در زمینه‌های موتورسیکلت، برنج، لوازم آرایشی، تجهیزات دریافت امواج از ماهواره، لوازم جانبی رایانه، مشروبات الکلی، تلفن همراه، چرخ خياطي و... بود.

وي در ادامه در مورد ميزان صادرات و واردات از گمرك خراسان شمالي در سال جاري، افزود: از ابتداي سال جاري تا پايان مهر ماه بيش از 81 هزار تن كالا به ارزش 45 ميليون و 955 هزار دلار از طريق گمرك استان صادر شده است.

به گفته جعفري اين ميزان صادرات كالا به نسبت عملكرد مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش دلاري 228 درصد و از نظر وزني نيز 341 درصد بيشتر شده است.

وي غالب كالاهاي صادراتي از گمرك خراسان شمالي را شامل محصولات كشاورزي، سیمان پرتلند، میله فولادی، پلاستیکجات، پودر کریستال، سنگ مرمریت و... ذكر كرد.

جعفري عنوان كرد: اين كالاها به كشورهاي ترکیه، ایتالیا، ترکمنستان، عراق، افغانستان و... صادر شده است.

وي با اشاره به واردات كالا به استان در مدت مذكور، گفت: در اين مدت هزار و 757 تن كالا به ارزش يك ميليون و 270 هزار دلار از طريق گمرك خراسان شمالي وارد كشور شده است.

جعفري افزود: این میزان در مقایسه با واردات کالا در مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني 15 درصد و از نظر ارزشي 20 درصد كاهش داشته است.

وي با اشاره به اين كه عمده کالای وارد شده به خراسان‌شمالی برنج پاکستانی بوده است، عنوان كرد: اتحادیه تعاونی مرزنشینان خراسان شمالی این برنج را از کشور پاکستان وارد مي كند.

مديركل گمرك خراسان شمالي اظهار داشت: انبه و ماشين آلات توليد پلاستيك از ديگر محصولات وارداتي از طريق گمرك استان در سال جاري به شمار مي روند.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرك خراسان شمالي از بهمن‌ماه سال 87 با حضور معاون اول رياست جمهور فعاليت خود را آغاز كرده و سايت جديد آن نيز ارديبهشت ماه سال جاري با حضور عباس معمارنژاد؛ رئیس کل گمرک ایران در زمینی به مساحت پنج هکتار رسما افتتاح شد.