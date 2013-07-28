از سال 2005 پهپادهای آمریکایی بر فراز آسمان آلمان پرواز می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، وزارت دفاع آلمان تایید کرد پهپادهای آمریکایی از 8 سال پیش از آسمان این کشور استفاده می کنند. این مطلب پس از آن عنوان شد که فراکسیون چپ ها در پارلمان آلمان خواستار توضیح وزارت دفاع در این خصوص شد. بر این اساس پهپاد "هانتر MQ-5B" که حدود 15 متر طول داشته و قادر به 15 ساعت پرواز بدون وقفه است، طی این مدت در آسمان آلمان پرواز کرده است.

این در حالی است که پهپاد مذکور قادر به حمل موشک است. با این حال یک مقام ارتش آلمان اطمینان داده این پهپاد در پروازهای خود بر فراز آلمان مسلح نبوده است.

این مطلب در حالی فاش می شود که اخیرا پروژه پهپاد اروپایی موسوم به "یورو هاوک" انتقادهای زیادی را متوجه دولت آلمان کرده است. منتقدان بر این باورند که وزارت دفاع با وجود آگاهی از شکست خوردن این طرح، مبالغ هنگفتی از بودجه کشور را به هدر داده است.