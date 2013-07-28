به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل هادی نژاد اظهار کرد: در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان در پی گزارش مردمی واصله مبنی بر احتکار روغن نباتی در یک انبار غیر قانونی با برگزاری گشت مشترک توسط بازرسان این اداره و اداره آگاهی نیروی انتظامی به میزان 32 تن روغن نباتی کشف شد.

وی افزود: پرونده تخلف این واحد به اتهام احتکار و ارزش یک میلیارد و 473 میلیون ریال تشکیل که جهت رسیدگی و صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

هادی نژاد تصریح کرد: گزارشات مردمی واصله به واحد ستاد خبری این اداره به شماره تلفن 124 می توانند در شناسایی تخلفات اقتصادی کمک مؤثری بنماید لذا شهروندان محترم در صورت مشاهده تخلف مراتب را اطلاع رسانی تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

آغاز توزیع سبدهای غذایی نیازمندان آملی

رئیس جمعیت هلال احمر آمل از آغاز توزیع سبدهای مواد غذایی به نیازمندان در قالب طرح همای رحمت به منظور احیای سنت حسنه اطعام فقرا، در سطح شهر و روستاهای این شهرستان خبر داد.

رحمت الله مقصودلو گفت: در این طرح بیش از 200 سبد غذایی بین خانواده‌های نیازمند شهری و خانواده‌های نیازمند روستایی توزیع می‌شود.

وی گفت: هر سبد غذایی شامل 10 قلم جنس شامل برنج، قند، شكر، خرما، تخم مرغ، رشته، رب گوجه و ماكارونی بوده كه ارزش تقریبی هر سبد بیش از 50 هزار تومان است كه بین خانواده‌های نیازمند توزیع می‌شود.

بزرگان نوحه خوانی ساری در دلبرانه



با پایان گرفتن تدوین فیلم مستند، داستانی دلبرانه به زودی اقدامات بعدی برای پخش و انعکاس این فیلم انجام خواهد گرفت.

افشین رشیدی نویسنده و کارگردان این فیلم گفت: عنوان اوّل این فیلم صوت خلیل بود و بنا بود در این فیلم به زندگی و آثار سه نوحه خوان برجسته و فقید شهرستان ساری، زنده یادان خلیل صفری حمید مسکار و احمد مشمولی بپردازیم که پس از پردازش نهایی تصمیم بر این شد که فیلم در سه فصل تحت نام های صوت خلیل، صداقت حمید و عمداحمد تهیه شود و عنوان اصلی نیز دلبرانه باشد.

رشیدی با اشاره به روند پیچیده امّا دلچسب تولید این فیلم گفت:ما در طول تولید این پروژه به دریافت های تازه ای از صداقت و خلوص و تقوای این سه نوحه خوان فقید رسیدیم و امیدواریم مخاطبان نیز مانند ما این دریافت های جدید را کشف نمایند.

تدوین کتاب زندگانی شهدای ستاد نماز جمعه مازندران



مهدی مستشرق، با اشاره به اینکه نهاد مقدس نماز جمعه در پنجم مرداد ماه سال ۵۸ به دستور امام راحل تاسیس شد، اظهار داشت: رهبری در پاسخ به نیازهای نسل جوان درباره نقش نماز جمعه این نهاد مردمی را به عنوان مجامع پرورش روح و معنویت نسل جوان معرفی کرد.

وی نقش نماز جمعه را در تقویت اعتقادات دینی بی بدیل دانست و ادامه داد: آشنا کردن نسل جوان با آموزه های غنی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دین مبین اسلام می تواند توطئه های بدخواهان نظام و انقلاب را خنثی کند.

مستشرق افزود: تبیین مدل رفتاری مبتنی بر دین و در یک کلام “سبک زندگی اسلامی”در نمازهای جمعه، این تریبون های مقدس را به مراکز عمده مواجهه با جنگ نرم تبدیل کرده و رسالت خطیر این نهاد را سخت می کند.

دریافت گواهینامه تولید برنج سالم

مدیر جهاد کشاورزی آمل گفت: برای نخستین بار در کشور، چند تن از شالیکاران این شهرستان به واسطه تولید برنج بدون استفاده از سموم شیمیایی و هرگونه آلودگی، گواهینامه تولید سالم و استاندارد دریافت می کنند.

سید مرتضی امینی افزود: امسال سه تن از کشاورزان آمل به نام های محمدرضا علیزاده، رضاعلی زراعی و محمد خوبزاد بدون استفاده از هرگونه کود و سموم شیمیایی موفق به برداشت محصول از شالیزارهای خود شدند.

وی سطح زیر کشت برنج این کشاورزان را بیش از 18 هکتار برآورد کرد و گفت: این کشاورزان که ساکن روستاهای سیاه لش، عرب خیل و دعوکلا هستند، همه مراحل کاشت، داشت و برداشت شالی را بدون استفاده از کود و سموم شیمایی پشت سرگذاشتند.