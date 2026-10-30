لیگ برتر فوتسال هرمزگان با ۴ پیروزی و یک تساوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های استان هرمزگان جام خلیج فارس عصر جمعه با برگزاری پنج دیدار در شهرهای مختلف استان پیگیری شد.

در حساس‌ترین دیدار این هفته تیم‌های آبی‌پوشان و هدف هرمز در دربی هرمز به مصاف یکدیگر رفتند که آبی‌پوشان موفق شدند با نتیجه ۴ بر ۲ همشهری خود را شکست دهند.

در دیگر دیدارها مقاومت مارم فین با نتیجه ۳ بر یک آهن کاوه حاجی‌آباد را از پیش رو برداشت و کنعان میناب نیز با همین نتیجه برابر پرسپولیس هرمزگان به برتری رسید.

دیدار تیم‌های منتظران هرمزگان و آوای میناب حدید با نتیجه ۲ بر ۲ به پایان رسید و دو تیم امتیازات این مسابقه را تقسیم کردند.

همچنین تیم امید سرزه سیریک با ارائه نمایشی برتر و به ثمر رساندن چهار گل نیک پخش هرمزگان را شکست داد.

گفتنی است، لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های استان هرمزگان جام خلیج فارس با حضور ۱۰ تیم و به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود و رقابت‌های این فصل از عصر جمعه آغاز شد.