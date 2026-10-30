کشف ۱۰ فقره سرقت ۱۰۰ میلیارد ریالی و دستگیری سارق در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی‌اله قاسمی، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع سرقت از منازل شهروندان در جزیره کیش موضوع به صورت تخصصی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد بیشتر سرقت‌ها بدون آثار تخریب قفل درها یا پنجره‌ها انجام شده و اموال باارزشی از جمله طلا و اوراق بهادار به سرقت رفته است.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش، ادامه داد: با پیگیری‌های تخصصی کارآگاهان متهم در یکی از استان‌های کشور و در فاصله هزار و ۵۰۰ کیلومتری جزیره کیش دستگیر شد.

قاسمی، تصریح کرد: همزمان با این عملیات خریداران اموال مسروقه در یکی از شهرستان‌های استان هرمزگان شناسایی و دستگیر شدند و بخش قابل توجهی از اموال سرقتی نیز کشف و برای طی مراحل قضایی و بازگرداندن به مالباختگان به کیش منتقل شد.

وی با اشاره به ارزش اموال مسروقه، بیان کرد: ارزش اموال سرقتی بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال برآورد شده و تاکنون بیش از ۱۰ فقره سرقت با این شیوه و به ارزش تقریبی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال از متهم شناسایی و کشف شده است.

کسب رتبه نخست کشور در کاهش سرقت

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه پیشگیری از سرقت، گفت: مجموعه انتظامی کیش در سال گذشته و شش‌ماهه نخست امسال رتبه نخست کشور را در کاهش سرقت کسب کرده است.

قاسمی، افزود: برخورد سریع و تخصصی با جرائم، شناسایی به موقع مجرمان و جلوگیری از تکرار سرقت‌ها از اولویت‌های پلیس کیش است.

توصیه پلیس به شهروندان و گردشگران

وی با تأکید بر ضرورت مراقبت از اموال ارزشمند شهروندان و گردشگران، اظهار کرد: منازلی که به دلیل مسافرت یا دلایل دیگر برای مدت طولانی خالی از سکنه می‌مانند، محل مناسبی برای نگهداری طلا و اوراق بهادار نیستند.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش، توصیه کرد: شهروندان هنگام مسافرت و ترک طولانی مدت جزیره اموال ارزشمند خود را در مکان‌های امن از جمله صندوق امانات بانکی نگهداری کنند.

قاسمی در پایان با تأکید بر تداوم تلاش شبانه روزی پلیس برای تأمین امنیت ساکنان و گردشگران، خاطرنشان کرد: کیش همچنان امن ترین مقصد گردشگری کشور است و پلیس با هوشیاری، اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی با همکاری دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های مرتبط با اقدامات مجرمانه قاطعانه برخورد می‌کند.