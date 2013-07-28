شکایت باشگاه سپاهان از بازیکن پرسپولیس در دادسرای عمومی و انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه سپاهان با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به مطلب فوق اعلام کرد:" نظر به انعقاد قرارداد قاسم دهنوی با باشگاه سپاهان و اخذ نیمی از مبلغ قرارداد و حضور نامبرده در اردوی آمادگی تیم فوتبال این باشگاه، با توجه به اقدام نامبرده به عقد قرارداد جدید با باشگاه پرسپولیس و حضور در تیم فوتبال آن باشگاه که نشان از رفتار متقلبانه نسبت به باشگاه سپاهان داشته و موجبات ورود ضرر و زیان را برای این باشگاه به همراه داشته است لذا با تقدیم شکایت از قاسم دهنوی به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع، دستور پیگیری از طرف مقامات قضایی استان صادر شد."

قاسم دهنوی در ابتدای فصل نقل و انتقالات لیگ سیزدهم با پرسپولیس قرارداد داخلی امضا کرد اما در اقدامی غیر منتظره در تمرینات آماده‌سازی تیم سپاهان اصفهان حضور یافت. هرچند وی در نهایت به تیم پرسپولیس بازگشت و در نخستین بازی این تیم در فصل جدید برابر تراکتورسازی هم به میدان رفت.





