به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان ایران که خود را برای حضور در مسابقات مقدماتی قهرمانی جوانان آسیا آماده می‌کند، عصر امروز یکشنبه در نخستین دیدارش در تورنمنت وین فانگ چین برابر تیم کره‌شمالی به تساوی یک بر یک رضایت داد.

در نیمه نخست این بازی که با برتری تیم ایران همراه بود، بازیکنان تیم جوانان موقعیت‌های خوبی را برای گلزنی از دست دادند تا این نیمه با تساوی بدون گل به پایان برسد. در نیمه دوم در حالی که بازی در اختیار تیم ملی جوانان بود، ایران در دقیقه 55 و روی یک ضدحمله گل خورد. پس از این گل، کره‌ای‌ها به دفاع روی آوردند و در زمین خودشان با تمرکز دفاع می‌کردند و دل به ضد حمله‌ها بسته بودند اما در نهایت در دقیقه 82 قفل دروازه‌شان باز شد و بابک عبدالله‌زاده توانست گل تساوی ایران را به ثمر برساند.

تیم ایران لحظاتی پس از گل نخست هم می‌توانست گل دوم را وارد دروازه حریف کند، اما بازی با همان نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

طبق اعلام حسین مرادی، سرپرست تیم فوتبال جوانان ایران، بازی بعدی این تیم مقابل تیم جوانان سائوپائولوی برزیل است که ساعت 12:30 فردا دوشنبه برگزار خواهد شد.