به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل منابع طبیعی استان فارس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: از حدود دو ساعت پیش آتش سوزی در ارتفاعات چشمه ابوالمهدی شهرستان پاسارگاد آغاز شده است.

کاظم بردبار با بیان اینکه در این ارتفاعات جنگلهای وسیعی از بنه و بادام وجود دارد، گفت: سال گذشته نیز شاهد آتش سوزی گسترده در این منطقه بودیم.

وی اضافه کرد: به دلیل استعدادی که این منطقه دارد باید هرچه سریعتر نسبت به مهار حریق اقدام می شد تا آتش سوزی گسترده تر نشود که این اقدام لحظاتی پیش صورت گرفت و حریق مهار شد.

میرکل منابع طبیعی استان فارس با بیان اینکه تاکنون میزان آتش سوزی مشخص نشده، افزود: منطقه در ارتفاعات بوده و صعب العبور است. بردبار گفت: از شهرستانهای پاساردگاد، مرودشت و ارسنجان برای مهار این حریق درخواست کمک شده و لحظاتی پیش آتش سوزی مهار شد.