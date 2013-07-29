آرامش در خاورمیانه جز از طریق احقاق حقوق ملت فلسطین محقق نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به همایش فلسطین محور جهان اسلام که توسط عامری مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه قرائت شد، گفت: یقینا مسئله فلسطین امروز به عنوان مهمترین معضل منطقه ای و بین المللی حل نشده به شمار می آید.

وی افزود: فلسطین را به حق می توان نماد استقامت و بیداری امت اسلامی در برابر دشمنان دانست. قدرت های بزرگ طی 6 دهه گذشته سعی کردند از فلسطین به عنوان اهرم فشار برای پیشبرد سیاست های توسعه طلبانه خود به ویژه سلطه بر منابع انرژی جهان سوء استفاده کنند.

صالحی خاطر نشان کرد: کارنامه شصت ساله فلسطین بیانگر تحولاتی بس دردناک برای جهان اسلام است. در طول این سالها دشمنان اسلام با بهره گیری از عوامل اشغالگری تلاش کرده اند تا از مسئله فلسطین برای جنگ پنهان و آشکار با اسلام در قالب نابودسازی اماکن مقدس به ویژه قدس شریف، تجزیه کشورهای اسلامی و توسعه اراضی تحت اشغال، ایجاد تفرقه میان مسلمانان با نام میانه رو و افراطی که بر اساس نگرش سازشکاران و مخالفان رژیم صهیونیستی شکل گرفته بهره برداری کنند.

وی ادامه داد: تشکیل سیاست های توسعه طلبانه صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی به ویژه بیت المقدس می رود تا به یک پاکسازی نژادی مبدل شود.

وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: اشغالگران قدس تلاش دارند با تغییر ماهیت بیت المقدس آن را مکانی صرفا یهودی معرفی کنند. آنها در کنار تخریب مراکز اسلامی و حتی مسیحی در داخل مسجد الاقصی که با حفر تونل و احداث اماکن مذهبی یهودی صورت می گیرد حتی از تخریب قبرستان مسلمانان نیز فروگذار نمی کنند.

صالحی ادامه داد: امروز در بستر باج خواهی رژیم صهیونیستی از فلسطینیان و کشورهای منطقه و جامعه بین المللی و تلاش مقامات این رژیم به ترمیم وجهه خود نزد افراطیون صهیونیست نگرانی از اقدامات توسعه طلبانه و افراطی اسرائیل نسبت به مسجد الاقصی و قدس شریف بیش از گذشته جلوه گر شده که این امر هوشیاری و بیداری بیشتر دولتها و ملتهای اسلامی را طلب می کند.

وزیر امور خارجه ادامه داد: ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران خطر یهودی سازی قدس و تخریب مسجد الاقصی را نه تنها تهدید علیه منافع فلسطینیان و جهان اسلام دانسته بلکه به دلیل تعلق این سرزمین و مظاهر دینی و تمدنی آن به تاریخ، فرهنگ و تمدن بشری آن را تهدیدی علیه میراث مشترک بشریت می دانیم و همه دولت ها و ملت ها و شخصیت های آزادیخواه و عدالت طلب جهان را به عکس العمل در مقابل اقدامات و منویات توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی فلسطین به ویژه قدس فرا می خوانیم.

صالحی تصریح کرد: حمایت ما از مسئله فلسطین و قدس شریف که منبعث از دیدگاههای حکیمانه امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی است یکی از محورهای اساسی سیاست خارجی ایران در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی بوده است.جمهوری اسلامی طی این سالها همواره منبع امید و منشاء تحرک و مقاومت نزد ملت مظلوم فلسطین و گروه های مختلف مقاومت بوده و این نگاه به ویژه در مقطع فعلی که برخی از کشورهای منطقه در بستر وادادگی و یا اثرپذیری از فشارهای خارجی به موضوع فلسطین به عنوان امری ثانوی نگریسته و تدریجا به پذیرش رژیم صهیونیستی با توجیه پذیرش امر واقع تن داده اند عمیق تر نیز شده است.

وی گفت: ما یقین داریم ملت های مسلمان و عرب در برابر فشارهای موجود برای عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی همچون گذشته ایستادگی خواهند کرد و مقاومت که همواره معادلات دشمنان را به هم ریخته است به عنوان تنها راه نجات ملت های مظلوم منطقه با قدرت تداوم خواهد داشت.

صالحی ادامه داد: در این راستا ادامه برخی اختلافات و دودستگی میان گروه های فلسطینی، رژیم صهیونیستی را در انجام تصمیمات ضد انسانی خود گستاخ تر کرده است که امیدواریم فلسطینیان با هوشیاری و درک شرایط حساس صحنه ضمن بازگشت به وحدت ملی بر مبنای حقوق تغییر ناپذیر ملت فلسطین، نوک پیکان مبارزات خود را متوجه دشمن اصلی کنند.

وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: در مورد آینده تحولات خاورمیانه تردید نداریم که روند قدرت گیری روزافزون ملت های منطقه از جمله ملت مظلوم فلسطین در تحقق بخشیدن به حقوق حقه خود در جهت همگرایی بیشتر کشورهای منطقه ادامه یافته و روند تضعیف و اضمحلال رژیم صهیونیستی با سرعتی مضاعف همراه با کاسته شدن از وجهه این رژیم میان هم پیمانان و دوستان آن تشکیل خواهد شد.

وی ادامه داد: با عنایات حضرت حق و ایمان راسخ رزمندگان عرصه جهاد و مقاومت، رژیم صهیونیستی اکنون یکی از بدترین دوران حیات خود را سپری می کند. مقاومت پیروزمندانه مبارزان فلسطینی در سالهای اخیر در جنگ 22 روزه و هشت روزه تمام معادلات دشمن صهیونیستی و حامیانش را به هم زد.

صالحی تاکید کرد: امروز مسلمانان بیش از هر زمان دیگری نگران قدس شریف و مسجد الاقصی هستند و تقریبا روزی نیست اخبار نگران کننده از توطئه ها و ترفندهای رژیم صهیونیستی در مورد قدس منتشر نشود. نگرانی جدی مسلمانان نسبت به سرنوشت قدس و مسجد الاقصی زمانی بیشتر می شود که منادیان جنگ تمدنی تلاش می کنند تا تعدی و دست درازی به اماکن و مقدسات اسلامی را به مثابه چیرگی بر نمادهای هویتی منازعه وانمود کنند و بر همین مبناست که تجاوز روزانه علیه مسجد الاقصی سیاست یهودی سازی قدس و دست اندازی به سرزمین های بیشتری از فلسطینیان در دستور کار بنیادگران صهیونیست قرار دارد.

وزیر امور خارجه گفت: به اعتقاد ما برقراری صلح و آرامش پایدار در منطقه بحران خیز خاورمیانه جز از طریق احقاق حقوق کامل ملت های منطقه و در راس آن ملت مظلوم فلسطین محقق نخواهد شد. ملت فلسطین این حق را دارد تا احقاق حقوق کامل خویش در تشکیل کشور مستقل خود در تمامی سرزمین تاریخی فلسطین، آزادی قدس و بازگشت کلیه آوارگان به سرزمین آباء و اجدادی خویش به مبارزه مشروع و قانونی ادامه دهد.

وی تاکید کرد: اشغالگران قدس و متحدان آنها با ایجاد بحران های منطقه ای و فعال کردن روند سازش تلاش دارند جهان اسلام را از مسئله فلسطین جدا سازند. امروز بر تمام مسلمانان است تا با همصدا شدن در چارچوب انسجام اسلامی و وحدت فراگیر برای یاری رساندن به ملت فلسطین گام بردارند. ملت های مسلمان هر گاه اراده کرده اند وحدت خویش را به رخ دشمنان کشیده اند که نتیجه آن تحقق اهدافشان بوده است.