گفتگوی تلفنی سعود الفصیل با فهمی / تجمع طرفداران مرسی در مقابل الازهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، بدر عبد العاطی سخنگوی وزارت خارجه مصر گفت: نبیل فهمی وزیر امور خارجه مصر تلفنی با سعود الفیصل همتای سعودی خود آخرین تحولات منطقه و مسائل مشترک را مورد رایزنی قرار داده است.

وی افزود: دو وزیر در این دیدار دیدگاههای خود را درباره موضوعات منطقه ای از جمله فلسطین و بحران سوریه بیان کرده اند و بر ضرورت تحکیم روابط دوجانبه تاکید کردند.

از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه مصر گفت: نبیل فهمی در دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وی تحولات داخلی مصر و ضرورت تحقق آشتی ملی و مشارکت همه طیفهای سیاسی در روند دموکراسی و اهمیت ریشه کنی خشونت را مورد رایزنی قرار دادند.همچنین بحران سوریه و سد النهضه و مسائل مربوط به کشورهای حوض نیل بررسی شد.

فهمی در این دیدار بر اهمیت توجه به یک راهکار سیاسی برای بحران سوریه و اهمیت تحقق آشتی ملی در مصر و مشارکت همه گروهها در نقشه راه اعلام شده از سوی ارتش تاکید کردند.

شبکه المیادین از کشته شدن 10 فرد مسلح و بازداشت 20 نفر دیگر در عملیات ارتش مصر در سینا خبر داد.

از سوی دیگر پایگاه الیوم السابع از حضور دهها نفر از طرفداران محمد مرسی در برابر ساختمان الازهر مصر و شعار ضد احمد الطیب شیخ الازهر خبر داد.

این رسانه مصری همچنین به حضور گسترده ارتش و نیروهای پلیس مصر در داخل الازهر و بستن همه دربهای وممانعت از خروج کارمندان از این ساختمان از بیم درگیری با طرفداران اخوان المسلمین اشاره کرد.

منابع مصری از آمادگی نیروهای ارتش در داخل ساختمان الازهر برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی به الازهر خبر دادند.

حازم الببلاوی نخست وزیر موقت مصر با کمال ابوعطیه وزیر مشاغل عمومی و ایمن فرید ابوحدید وزیر کشاورزی این کشور در محل ساختمان نخست وزیری دیدار کرد.

عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر در دیدار با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تحولات کشورش و عملیات انتقال دموکراتیک قدرت و نقش اتحادیه اروپا در مرحله کنونی و ثبات آینده منطقه را مورد رایزنی قرار داد.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی در وزارت کشور مصر تاکید کرد: تعداد کسانی که به علت شکنجه در میدان النهضه و رابعه العدویه به دستگاههای امنیتی شکایت کرده اند به 10 نفر رسیده است که سه نفر در میدان النهضه و هفت نفر در رابعه العدویه از سوی طرفداران اخوان المسلمین شکنجه شده اند.

این منبع تعداد کلی فوت شدگان به سبب شکنجه در این دو میدان را یازده نفر که 6 نفر در میدان النهضه و 5 نفر در رابعه العدویه تحت شکنجه قرار گرفته اند.

وزارت کشور مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اطلاعاتی درباره تلاش طرفداران اخوان المسلمین در رابعه العدویه برای حمله به مرکز برگزاری همایش های شهرک نصر دریافت شده است که وزارت کشور با هر اقدامی در این زمینه به شدت برخورد خواهد کرد.

از سوی دیگر نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب با عدلی منصور رئیس جمهوری موقت و محمد البرادعی معاون وی در امور بین الملل دیدار و روند تحولات مصر را مورد رایزنی قرار داد.

این درحالی است که حاتم بجاتو به عنوان رئیس هیئت تفویض کنندگان دادگاه عالی قانون اساسی در برابر مجمع عمومی این دادگاه ادای سوگند کرد.