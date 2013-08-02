مزدک میرزایی و اشتباهاتی که در گزارش استقلال - سپاهان داشت

به گزارش خبرنگار مهر، "مزدک میرزایی" پنجشنبه شب کم فروغی را پشت سر گذاشت. این گزارشگر که پیش از این هم با قضاوتهای بعضا تند خود دردسرساز شده بود، این بار تعداد بیشتری را از زیر تیغ انتقادات خود گذراند.
دیگر گزارشگران صدا و سیما و به ویژه عادل فردوسی پور برای اینکه به انتقاد از موضوعی بپردازند کمی چاشنی طنز به گزارش خود اضافه می کنند اما میرزایی با جدیت هر چه تمامتر به تخریب بازیکنان و داور پرداخت.
وی پیکان تند انتقادات خود را بیش از هر کس به سوی علیرضا فغانی نشانه رفت تا آنجا که حتی ابراز امیدواری کرد نمایندهای از کنفدراسیون فوتبال آسیا در ورزشگاه حضور نداشته باشد تا عملکرد وی را ببیند. قضاوت در خصوص عملکرد داور در حیطه وظایف یک گزارشگر نیست اگرچه اشارههایی به نحوه قضاوت بد نیست اما نه آنقدر تند و صریح که جهتدار به نظر بیاید.
مساله داوری در فوتبال و به ویژه در فوتبال ایران، مساله امروز نیست که میرزایی بخواهد یک شبه آن را حل کند ضمن اینکه برای نقد داوری باید از کارشناس داوری در بین دو نیمه استفاده کرد. دست کم نظرات فنی یک کارشناس میتواند به روشن شدن موضوع کمک کند. میرزایی تا آنجا پیش رفت که گفت فغانی با این نوع قضاوت در رقابت با الغمدی عربستانی جایگاهش به مخاطره خواهد افتاد.
قضاوت در خصوص عملکرد بازیکنان از دیگر زیادهرویهای آقای گزارشگر بود. خسرو حیدری از گزند انتقادهای میرزایی در امان نبود. آنجا که حرکت عرضی این بازیکن را در جهان کم نظیر خواند. اینکه محمد قاضی پتانسیل این را دارد که به یک آرش برهانی دیگر تبدیل شود و اینکه انتظار میرفت برهانی به زمین بیاید اما سرمربی استقلال چنین نظری نداشت.
"پژمان نوری برای استقلال خوب بازی نمی کند." "فردین عابدینی نیامده دو پاس اشتباه داده است." "فرهاد مجیدی میتواند در صحنه فریب داور یک کارت زرد دریافت کند." "امیرحسین صادقی در صحنه خطا بر روی رحمان احمدی باید کارت بگیرد که در این صورت اخراج می شود." و ...
میرزایی در بعضی موارد پربیراه نمیگفت اما زیاده روی را در دستور کار خود قرار داد. به هر حال بازیهای لیگ ایران نیازمند انتقاد است و به ویژه نحوه برگزاری آن. آنجا که به درستی به پخش آگهیهای تلویزیونی اشاره کرد چراکه نیمه دوم با 30 ثانیه تاخیر آغاز شد. آنجا که تبلیغات پرشمار دور ورزشگاره آزادی را به باد انتقاد گرفت چرا که برای بیننده مزاحمت ایجاد میکند. اینها نکات خوبی هستند که این گزارشگر به آن اشاره کرد و لازم هم به نظر میرسید. اما انتقادات بی امان از بازیکن و داور آن هم در هفتههای نخست لیگ چندان منطقی به نظر نمیرسد.
میرزایی یک بار به دلیل انتقاد از بهزاد غلامپور به دلیل گلی که در دیدار سایپا - پرسپولیس از وسط زمین از علی کریمی خورد از این دروازهبان بشدت انتقاد کرد که در همان ورزشگاه کار به درگیری کشید. انتقاد تند از کریم انصاریفرد در بازی ایران - قطر هم برای این گزارشگر با سابقه دردسرهایی را درست کرد؛ جایی که مهاجم تیم ملی را ستون پنجم خوانده بود.
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