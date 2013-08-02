به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو حیدری در گفتگو با سایت باشگاه استقلال در مورد دیدار این تیم برابر سپاهان گفت: بازی خوبی بود. من اولین اشتباه بازی را انجام دادم که متاسفانه همان توپ تبدیل به گل شد. با همه اینها مهمتر از همه برایم جمله امیرخان در بین دو نیمه در رختکن بود که به من گفتند فدای سرت. این جمله او برایم یک دنیا ارزش داشت و سعی میکنم بهترین بازیهایم را در آینده برای استقلال انجام دهم.
حیدری ادامه داد: بازی اول برای استقلال پاس گل دادم اما این بار اشتباهی مرتکب شدم که به گل تبدیل شد. به نظرم قسمت این بود که نتیجه این بازی برای سپاهان باشد چون هرچه موقعیت میساختیم گل نمیشد و شاید اگر تا صبح هم بازی میکردیم نتیجه همین میماند چون قسمت ما برد نبود. البته همین که با این بدنهایی که هنوز به آمادگی صددرصد نرسیدهاند اینقدر موقعیت ایجاد کردیم، نشان دادیم که این تیم در آینده حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت.
بازیکن تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که سپاهان را در این بازی چطور دیدید؟ گفت: آنها تیم بدی نیستند و مثل همیشه سعی داشتند تا در ضدحملات خوب کار کنند اگرچه که ما 3 برابر آنها ایجاد موقعیت کردیم.
وی در مورد قضاوت علیرضا فغانی در این دیدار گفت: همه دیدند پنالتی که او گرفت، پنالتی نبود. اعلام پنالتی و گل دومی که آنها به ثمر رساندند باعث شد فشار زیادی روی تیم ما وارد شود. معمولا در این صحنهها داور باید خیلی نسبت به خطای پنالتی مطمئن باشد اما واقعا نمیدانم در آن صحنه چطور اعلام پنالتی کردند.
خسرو حیدری در مورد دیدار آینده با فجرسپاسی نیز گفت: باید این بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم تا از کورس عقب نمانیم و البته باخت در این بازی را جبران کنیم. انشاءالله که هوادارانمان هم حمایت خوبی در شیراز از تیم داشته باشند.
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