انتشار نشریاتی خاص مثل «مترجم» بدون حمایت مالی ممکن نیست

عبدالله کوثری که تا شماره آخر «مترجم» (تابستان 91) عضو هیئت تحریریه این مجله بوده است، احتمال ازسرگیری انتشار این فصلنامه تخصصی حوزه ترجمه را منتفی دانست و در این باره به خبرنگار مهر گفت: مجله مترجم از همان زمانی که کاغذ گران شد، با مشکل رو به رو شد و انتشارش متوقف شد و تا جایی که من اطلاع دارم، قرار هم نیست دوباره منتشر شود.
وی افزود: این دسته از نشریات، نشریات خاص به شمار میروند نه عام و در تمام دنیا هم اسپانسرهای خاصی دارند حالا چه از سوی نهادها و بنیادهای خصوصی و چه از سوی دانشگاهها، اینها حمایت مالی میشوند.
این مترجم پیشکسوت اضافه کرد: شما فقط نشریات دانشگاه آکسفورد را نگاه کنید و ببینید چقدر متنوع است؛ مگر نشریهای مثل «Middle Eastern studies» چقدر خواننده دارد؟ این، یک نشریه خاص است و مخاطبش هم محدود است ولی میبینیم که چندین و چند سال است که منتشر میشود.
آخرین شماره مترجم
وی گفت اینگونه نشریات را در ایران نمیتوان تنها با کمک بخش خصوصی و آن هم یک نفر، درآورد که «مترجم» چنین چیزی بود؛ آقای خزاعیفر (صاحب امتیاز مترجم) واقعاً از جیب خودش برای «مترجم» خرج میکرد. در چنین شرایطی، این چنین مجلاتی همواره با مشکلاتی رو به رو خواهند بود. «مترجم» در زمانی هم که منتشر میشد، انتشار پیوسته و منظمی نداشت؛ چند بار متوقف شد ولی دوباره انتشار آن از سرگرفته شد.
کوثری ادامه داد: این دسته از نشریات نمیتوانند با تک فروشی گذران کنند، کسی هم به آنها که تیراژشان بسیار محدود است، آگهی برای تبلیغ نمیدهند و اگر قرار باشد چاپ شوند، باید اسپانسرهای پولداری داشته باشند، پول هم که در این مملکت دستِ دولت است و دولت هم که خودش آنقدر نشریه و کتاب و پوستر چاپ میکند که دیگر پولی برای نشریاتی مثل مترجم باقی نمیماند.
مجله «مترجم» سال گذشته و چند ماهی پس از آنکه 20 سالگی خود را جشن گرفت، به دلیل مشکلات مربوط به کاغذ از انتشار بازایستاد. این فصلنامه از معدود نشریاتی بود که به صورت تخصصی به مباحث نظری و عملی حوزه ترجمه میپرداخت؛ مباحثی که در عمل به کار یک مترجم میآمد. مرحوم کریم امامی، عبدالله کوثری، مجدالدین کیوانی، حسن لاهوتی و علی صلحجو از اعضای هیئت تحریریه و از همکاران همیشگی این نشریه بودند.
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