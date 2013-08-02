به گزارش خبرگزاری مهر، در "عصر پاییزی" بازیگرانی چون نسرین مقانلو، علی عمرانی، کورش تهامی، مهتاج نجومی، بهنوش بختیاری، سپیده خداوردی و علیرضا خمسه ایفای نقش می کنند.

علی عمرانی در نقش مردی به نام عطا سی سال بعد از مرگ همسرش در شصت سالگی، مجددا ازدواج می کند و همسر جدیدش مهشید را که نسرین مقانلو ایفاگر نقش اوست، در منزل مادر زن سابقش اسکان می‌دهد.

در پی این اتفاق، کوروش تهامی، قهرمان داستان در نقش پسر عطا تمام ذهنیت و زندگی اش به هم می‌ریزد و در این وانفسا کارش را نیز بر اثر یک سوء تفاهم عجیب از دست می دهد. اختلافات مهشید با مامان پری، مادر همسر مرحوم عطا، ماجراهای رفیع در محل کار، اسکان تدریجی خانواده مهشید در عمارت قدیمی مامان پری و بازگشت برادر او، جمشید، که علیرضا خمسه نقشش را بازی می کند، این جمع ناهمگون را درگیر وقایعی می کند که پیش برنده داستان های غریب این عمارت است.

به گفته جمال شیرمحمدی تهیه‌کننده "عصر پاییزی" این مجموعه که فیلمبرداری اش از 21 بهمن ماه سال گذشته آغاز شده است، بالغ بر 1500 دقیقه زمان دارد که اول قرار بود در 50 قسمت سی دقیقه‌ای پخش شود اما در آخرین تصمیم‌گیری برای اینکه زمان پخش با ایام محرم تداخل پیدا نکند، تعداد قسمت‌ها کوتاهتر و زمان هر قسمت بیشتر شده‌ است.

"عصر پاییزی" کار مشترکی از گروه فیلم و سریال شبکه یک و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی است.

کارگردان این مجموعه اصغر نعیمی و سرپرست گروه نویسندگان آن علی میرمیرانی است. تدوین کار نیز به طور همزمان با تولید، توسط سیامک مهماندوست در حال انجام است.

امیرحسین صدیق، علی سلیمانی، سینا رازانی، رویا میر علمی، رضا آهادی، شهرزاد عبدالمجید، سعید پیردوست و زنده‌یاد رامین نعمتی دیگر بازیگران عصر پاییزی هستند.

