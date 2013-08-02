به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست تیم استقلال با اشاره به دیدار این تیم با سپاهان گفت: به نظرم اگر کمی شانس داشتیم میتوانستیم این بازی را ببریم. کرانچار پس از مسابقه به من گفت تیمتان خیلی خوب بازی کرد ولی بدشانس بودید.
وی ادامه داد: بالاخره هفته دوم لیگ است و بازیکنان به زمان نیاز دارند تا با یکدیگر هماهنگ شوند. قرار نیست استقلال همه تیم ها را ببرد. اگر اینطوری بود دیگر نیازی به تشکیل لیگ نبود چون مقام قهرمانی به استقلال می رسید و این همه مسابقه هم برگزار نمیشد.
سرپرست استقلال درباره اینکه باخت خانگی مقابل سپاهان ممکن است در روزهای پایانی لیگ به ضرر استقلال شود گفت: ما به یکی از بهترین تیمهای لیگ باختیم. سپاهان دو ماه زودتر از ما تمریناتش را شروع کرده بود. همه از وضعیت استقلال مطلع هستند و من به شما قول میدهم هیچ تیمی نمیتواند مثل استقلال این همه موقعیت روی دروازه سپاهان به وجود بیاورد.
ماجدی درباره ناراحتی عدهای از هواداران بابت تعویض فرهاد مجیدی اظهار داشت: فرهاد برای ما زحمات زیادی کشید ولی کادر فنی احساس کرد که او خسته شده است. تعویضهای استقلال برای سرعت دادن به بازی بود.
وی درباره اینکه به نظر میرسید آندرانیک تیموریان و جواد نکونام با روزهای اوج خود فاصله دارند گفت: این دو بازیکن تازه به تمرینات تیم اضافه شدند و برای هماهنگی با تیم نیاز به زمان بیشتری دارند.
سرپرست استقلال درباره اظهارنظر مزدک میرزایی که گفته بود این تیم نشان داد به رغم پیروزی مقابل تیم منتختب جوانان و امید دیناموکیف هنوز کارهای زیادی دارد تصریح کرد: انتقاد راحتترین کار ممکن است اما فکر کردن و ارائه پیشنهاد سختترین کار ممکن است که در کشور ما خیلی کم انجام میشود. آقایانی که استقلال را میکوبند بهتر است در این مقطع از نماینده ایران در لیگ قهرمانان حمایت کنند.
ماجدی در گفتگو با سایت باشگاه استقلال، درباره اظهارات مجتبی جباری پس از بازی گفت: در این موضوع حق را به مدیرعامل باشگاه میدهم. فتحاللهزاده طی یک هفته گذشته به لیدرهای تیم دستور داده بود که در استادیوم شعاری علیه جباری داده نشود. به نظرم مصاحبه جباری از جوانمردی به دور بود. من سالهاست فتح الله زاده را میشناسم و تا امروز ندیدم او از ادبیات بدی استفاده کند.
وی افزود:ادبیات جباری چندان جالب نبود. اگر او مدعی است که به مدیرعامل استقلال مشت زده است چطور در تیم ماند؟ماندن او نشان میدهد هیچ مشکلی نبوده و همه چیز حل شده است. ضمن اینکه فتحاللهزاده از نظر فیزیکی هم بسیار قدرتمند است و اگر پاسخ حمله جباری را نداده به خاطر احترام و حفظ حرمت بود.
ماجدی درباره اینکه تعدادی از هواداران استقلال در ماجرای اختلاف جباری و باشگاه حق را به این بازیکن میدهند و معتقدند بیانیه باشگاه باعث جداییاش شده است اظهار داشت: استقلال از همه نامها بزرگتر است. هوادار باید بداند چه چیزی به نفع باشگاه است. در حال حاضر تیم هیچ حاشیهای ندارد. جباری بازیکن بزرگی است اما ممکن بود با ماندش در استقلال دوباره حواشی به وجود بیاید.
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