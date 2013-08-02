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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۳۹

دکتر نوروزی خبر داد:

بازیکن جدید تیم فوتبال استقلال شنبه تست پزشکی می‌دهد

بازیکن جدید تیم فوتبال استقلال شنبه تست پزشکی می‌دهد

معاونت پزشکی باشگاه استقلال خبر داد هافبک تازه وارد و صربستانی این باشگاه روز شنبه در تست پزشکی شرکت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، گوران لاوره هافبک صربستانی استقلال روز پنجشنبه وارد ایران شد تا پس از حضور در تست پزشکی با این تیم قرارداد رسمی را منعقد کند.

دکتر امین نوروزی معاونت پزشکی باشگاه استقلال در گفتگو با سایت باشگاه استقلال در خصوص این بازیکن اظهار داشت: قرار است تا فردا(شنبه)، از این بازیکن تست پزشکی بگیریم تا گزارش نهایی در خصوص سلامت وی را به باشگاه اعلام کنیم.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت مصدومان استقلال تصریح کرد: ساموئل امروز تست می‌دهد و بیگ‌زاده همچنان تمرینات فیزیوتراپی‌اش را پشت سر می‌گذارد.

کد مطلب 2108626

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