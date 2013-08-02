باشگاه استقلال از رفتار هوادارانش در دیدار با سپاهان تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه استقلال یک روز پس از شکست برابر سپاهان از حضور و نحوه رفتار طرفداران خود در ورزشگاه آزادی تقدیر کرد. در متن پیامی که روی سایت رسمی باشگاه قرار گرفته، آمده است:

برخورد دو تیم استقلال قهرمان لیگ‌برتر و سپاهان هم موجب به نمایش گذراندن یک بازی تکنیکی و با کیفیت بالا شد و هم رکورد تماشاگران را در روزهای نخستین لیگ سیزدهم، از مرز 65 هزارتن فراتر برد. اخلاق‌مداری و رعایت حریم بازیکنان و مربیان و دست‌اندرکاران مسابقه، نقطه‌های قوت این بازی بود که در آن اصول بازی منصفانه و جوانمردانه رعایت شد. باشگاه استقلال به همین دلیل از هواداران خود تقدیر و تشکر کرده است.

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در هفته دوم سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر پنجشنبه شب در ورزشگاه آزادی برگزار شد و با برتری 2 بر یک تیم اصفهانی به پایان رسید.