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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۴۳

باشگاه استقلال از رفتار هوادارانش در دیدار با سپاهان تقدیر کرد

باشگاه استقلال از رفتار هوادارانش در دیدار با سپاهان تقدیر کرد

باشگاه استقلال از حضور بیش از 65 هزار تماشاگر در دیدار این تیم مقابل سپاهان و رفتار آنها تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه استقلال یک روز پس از شکست برابر سپاهان از حضور و نحوه رفتار طرفداران خود در ورزشگاه آزادی تقدیر کرد. در متن پیامی که روی سایت رسمی باشگاه قرار گرفته، آمده است:

برخورد دو تیم استقلال قهرمان لیگ‌برتر و سپاهان هم موجب به نمایش گذراندن یک بازی تکنیکی و با کیفیت بالا شد و هم رکورد تماشاگران را در روزهای نخستین لیگ سیزدهم، از مرز 65 هزارتن فراتر برد. اخلاق‌مداری و رعایت حریم بازیکنان و مربیان و دست‌اندرکاران مسابقه، نقطه‌های قوت این بازی بود که در آن اصول بازی منصفانه و جوانمردانه رعایت شد.  باشگاه استقلال به همین دلیل از هواداران خود تقدیر و تشکر کرده است.

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در هفته دوم سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر پنجشنبه شب در ورزشگاه آزادی برگزار شد و با برتری 2 بر یک تیم اصفهانی به پایان رسید.

کد مطلب 2108663

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