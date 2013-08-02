وقت کشی نکردیم/ از طرف بازیکنانم عذر می خواهم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی پنجشنبه شب در مصاحبه خبری پس از دیدار دو تیم مس کرمان و استقلال خوزستان گفت: بازیکنان استقلال خوزستان بازی خوبی ارائه دادند و تا دقایق پایانی بازی نیز پیروز میدان بودند.

ویسی گفت: مس کرمان تیم قدرتمندی است و ما می دانستیم که رویارویی با این تیم مشکل خواهد بود و بازیکنان باید با تمام توان در میدان حاضر شوند.

وی با اشاره به اعتراض برخی از هواداران مس در خصوص وقت کشی تیم خوزستان گفت: همه بازیکنانی که بیرون آمدند مصدوم شده بودند و دلیلی برای وقت کشی وجود نداشت.

ویسی ادامه داد: البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که گل مس کرمان در دقیقه دوم وقت اضافه به ثمر رسید.

وی یادآور شد: همگی به دنبال ارائه فوتبالی قدرتمند و جوانمردانه هستیم و خوشبختانه این بازی نیز خوب برگزار شد.

سرمربی استقلال خوزستان همچنین گفت: در دقایق پایانی بازی بازیکنان خسته و عصبی هستند بنابراین اگر اعتراضی کرده و حرفی زده اند من از طرف آنها عذرمی خواهم.

وی با اشاره به اخراج ادریس ترائوره و 10 نفره شدن تیمش در نیمه دوم این دیدار، تصریح کرد: این امر باعث شد که نتوانیم در حملات بعدی خود موفق عمل کنیم.

سرمربی استقلال خوزستان یادآور شد: با توجه به اینکه ترائوره در لیگ های آفریقایی توپ زده است با نحوه قضاوت داوران ایرانی آشنایی ندارد چرا که در لیگ های آفریقایی داوران به راحتی داوران اینجا کارت نشان نمی دهند.

ویسی تصریح کرد: چاه کوقاه‌زاده در دقیقه چهارم اولین گل استقلال خوزستان را به ثمر رساند و بعد بنا بود که در یک ضد حمله گل دوم را به ثمر رسانده و پیروزی خود را قطعی کنیم اما با توجه به شرایطی که پیش آمد ما موفق به این کار نشدیم.

دیدار دو تیم مس کرمان و استقلال خوزستان با نتیجه تساوری یک بر یک پایان یافت.