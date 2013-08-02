هتک حرمت مقدسات نشانه عجز تکفیری ها در سوریه/ تنها راه نجات قدس مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با بیان اینکه روز قدس روز یاری کردن مظلوم و مبارزه با ستمگر است اظهار داشت: در جمعه آخر ماه مبارک رمضان مردم کشورهای مسلمان به تبعیت از حضرت علی(ع) برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین راهپیمایی می کنند.

وی با بیان اینکه اگر به سفارشات حضرت علی(ع) در رابطه با دفاع از مظلوم عمل می کردیم امروز شاهد 65 سال تجاوز و جهان خواری رژیم صهیونیستی نبودیم ادامه داد: اگر مسلمانان به وظیفه خود عمل می کردند امروز شاهد مظلومیت مردم فلسطین و آوارگی آنها نبودیم.

روز قدس روز وحدت و بیداری امتهای اسلامی است

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه روز قدس روز وحدت و بیداری امتهای اسلامی است تصریح کرد: خدا را شکر ملت بزرگ ایران اسلامی 34 سال است که از آرمانهای فلسطین حمایت می کنند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه حمایت مردم ایران از فلسطین به دلیل مسائل اعتقادی، دینی و انسانی است، ادامه داد: مردم ایران حمایت از مردم فلسطین را یک وظیقه دینی می دانند.

وی با بیان اینکه امروز مردم فلسطین حتی از حقوق اولیه خودشان نیز محروم هستند بیان داشت: چگونه دنیای غرب ادعای حمایت از حقوق بشر می کنند در حالی که مردم فلسطین آواره هستند و مورد ظلم و ستم قرار می گیرند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با طرح این سوال که آیا این امر با حقوق بشر سازگاری دارد؟ ادامه داد: امروز رژیم اشغالگر اسرائیل سرزمین مردم فلسطین را اشغال، خانه های آنها ویران کرده و آنها را از سرزمین خودشان بیرون کرده است.

مذاکرات سازش تاکنون جواب نداده؛ تنها راه حل مقاومت است

حجت الاسلام میرعمادی روز قدس روز دفاع از مردم فلسطین و ایستادگی در برابر رژیم منحوس اسرائیل دانست و گفت: متاسفانه تاریخ نشان داده که تا کنون اقدامات و مذاکرات سازشی که صورت گرفته جواب نداده و تنها راه نجات قدس ایستادگی و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی است.

وی با اشاره به حضور باشکوه مردم ولایتمدار لرستان در راهپیمایی روز جهانی قدس تصریح کرد: مردم لرستان بار دیگر حماسه ای دیگر را خلق کردند.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه به طور قطع این فریادها و حرکتها جواب خواهد داد افزود: امروز بیداری اسلامی اتفاق افتاده و چیزی از دیکتاتورهای ظالمی که رژیم صهیونیستی را حمایت می کردند نمانده است.

دلایل شکست نهضت مشروطیت

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود به 14 مرداد سالروز نهضت مشروطیت اشاره کرد و گفت: مشروطیت یکی از اتفاقات مهم تاریخ ایران محسوب می شود اما به تدریج این نهضت شکست خورد و بنیانگذاران آن به جای مشروطیت، مشروعه را خواستند.

وی دلایل شکست نهضت مشروطیت را نبود بصیرت در شناخت دشمنان، کنار گذاشتن روحانیت از صحنه حاکمیت، سوء استفاده احزاب از آزادی و جدایی دین از سیاست را دانست.

حمایت از رسانه ها منجر به پیشرفت جامعه می شود

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین به 17 مرداد سالروز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار اشاره کرد و افزود: باید از خبرنگاران که متعهدانه، دلسوزانه و خالصانه قلم می زنند تقدیر و تشکر کرد.

حجت الاسلام میرعمادی از خبرنگاران به عنوان چشمان باز و دیده بان جامعه یاد کرد و بیان داشت: خبرنگاران منصف، عادل و دلسوز هستند که نمونه آن شهید صارمی خبرنگار لرستانی بود که در کشور افغانستان در راستای رسالت خبرنگاری خود به شهادت رسید.

وی با تاکید بر حمایت خبرنگاران از سوی مسئولان بیان داشت: به طور حتم هرچه بیشتر از خبرنگاران، خبرگزاریها و مطبوعات استان حمایت کنیم در جامعه پیشرفت بیشتری خواهیم داشت.

مبادا خبرنگاران احساس نا امنی کنند

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه خبرنگاران پیشنهادات و راهکارهای لازم را برای رفع مشکلات و موانع استان ارائه می دهند عنوان کرد: مبادا خبرنگاران احساس نا امنی کنند و از سوی شخص و مسئولی که انتقاد می کنند مورد بی مهری قرار گیرند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه مسئولان استان انتقادات مطرح شده از سوی خبرنگاران را بپذیرند گفت: در صورتی که می خواستند جواب انتقادات را بدهند با منطق جواب دهند تا خبرنگاران با آرامش و آسایش و بدون دغدغه خاطر واقعیتهای جامعه را بگویند.

وی با تقدیر از زحمات خبرنگاران استان لرستان گفت: انصافا خبرنگاران لرستان خالصانه زحمت می کشند و ساعتها وقت می گذارند خبر و مطلبی را تهیه کنند و در اختیار مردم قرار دهند.

هتک حرمتهای صورت گرفته از سوی تکفیریها نشانه عجز و ناتوانی آنهاست

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به هتک حرمت تروریستها و گروههای تکفیری سوری به مرقد مطهر عمار یاسر و اویس قرنی اشاره کرد و گفت: این حرکت به دنبال هتک حرمت به حرم مطهر حجربن عدی ادامه داشت و به طور یقین این اقدام نشانه عجز و ناتوانی تروریستها بوده که دست به هتک حرمت مقدسات دینی می زنند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه طور حتم در این اقدامات دست آمریکای جنایتکار و رژیم صهونیستی نیز وجود دارد تصریح کرد: عامل اصلی اهانت به مقدسات دینی مثلث استکبار جهانی، رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی هستند.

وی با تاکید بر اینکه آنها به دنبال ایجاد تفرقه و اختلافات مذهبی هستند گفت: ما از مجامع بین المللی و کشورهای اسلامی می خواهیم در برابر این تحرکات بایستند و انتظار داریم جهان اسلام بیدار باشد و جلوی این گونه اقدامات شوم را بگیرد.

تنفیذ ریاست جمهوری از سوی رهبری نماد جایگاه فقاهت در جامعه است

خطیب جمعه خرم آباد همچنین به مراسم تنفیذ ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: ما این جابجایی دولتها در ماه مبارک رمضان را به میمنت و مبارکی تلقی می کنیم چرا که این نقل و انتقالات برای خدمت بیشتر، تلاش مضاعف و پیشرفت جامعه است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه تنفیذ ریاست جمهوری توسط مقام معظم رهبری نمادی از مشروعیت بخشیدن به دولت و حکومت است افزود: تنفیذ ریاست جمهوری از سوی مقام معظم رهبری نمادی از جایگاه اسلامی فقاهت در جامعه است.