از همه شما که ندای امام خمینی را لبیک گفتید تشکر می کنم/ فلسطین باید از بحر تا نهر به صاحبانش بازگردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان پس از مدتها در جمع حامیان مقاومت در بیروت حاضر شد و سخنرانی خود را آغاز کرد.

وی در ابتدای سخنرانی خود هدف اصلی از نامگذاری روزجهانی قدس از سوی امام خمینی "رض" را نجات قدس از دست صهیونیستها دانست.

وی تاکید کرد: کسی نمی تواند هرگز از یک وجب از خاک فلسطین بگذرد این حق ملت فلسطین است وباید همواره در این روز گوشزد شود.

سید حسن نصرالله افزود: امام خمینی تاکید کردند که رژیم صهیونیستی غده سرطانی است و این غده سرطانی باید کاملا برچیده و نابود شود.

وی افزود: اسرائیل تهدیدی تنها برای فلسطین نیست بلکه تهدیدی برای تمام ملتها و کشورهای منطقه است.

دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد: اسرائیل خطری برای اردن، مصر و سوریه و لبنان است و از بین بردن این رژیم جزو منافع ملی این کشورها محسوب می شود.

وی افزود: هر کسی که از فلسطین حمایت کند از خانواده و ملت خود دفاع کرده است.