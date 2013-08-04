اسامی مهمانان خارجی مراسم تحلیف حسن روحانی

به گزارش خبرگزاری مهر، امام علی رحمانف رئیس جمهور تاجیکستان،نور سلطان نظربایف رئیس‌جمهور قزاقستان ، حامد کرزای رئیس‌جمهور افغانستان، میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان، سرژ سرکیسیان رئیس‌جمهور ارمنستان، بردی‌ محمداف رئیس‌جمهور ترکمنستان، خضیر خزاعی کفیل ریاست جمهوری عراق،کیم یونگ نام رئیس جمهور کره شمالی، جان درامانی ماهاما رئیس جمهور غنا، فاوره گناسینگبه رئیس جمهور توگو و حسن عمرالبشیر رئیس‌جمهور سودان، روسای جمهور شرکت کننده در مراسم تحلیف حسن روحانی هستند.

ژوستن کومبا رئیس مجلس کنگو،ایلگیزر صابراف رئیس مجلس ازبکستان، عبدالقادر بن‌الصالح رئیس سنا الجزایر، پاندیکار امین رئیس مجلس مالزی،سرگئی ناریشکین رئیس دومای دولتی روسیه ، محمد احمد المرا رئیس مجلس امارات متحده ،اوگتای اسداف رئیس مجلس آذربایجان، نیز در مراسم تحلیف شرکت خواهند کرد.

وائل الحلقی نخست وزیر سوریه و بارناباس دلامیمی نخست وزیر سوازیلند هم در مراسم تحلیف حاضر خواهند بود.

محمد حامد انصاری معاون رییس جمهوری و رییس مجلس علیای هند ، حاما عبدل الرحمان وزیر مشاور نیجر، مساعدبن محمد العیبان وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی، ایلگیزر صابراف رئیس مجلس سنای ازبکستان، کامارا سامورا وزیر امور خارجه سیرالئون، عبدالرحمن فرستاده ویژه رئیس جمهور نیجر، فرناندو داسیلوا وزیر امورخارجه گینه بیسائو، عبدالرحمن فرستاده ویژه رئیس جمهور نیجر، محمد بولکیا وزیر امور خارجه و بازرگانی برونئی، محمد انور معاون وزیر امور خارجه سورینام، ناسیریو باکو آری فاری وزیر خارجه بنین، لخا گوآ چاوو توردو مشاور رئیس‌جمهور مغولستان ، نورالدین برهان معاون رئیس‌جمهور کومور، یوان پدورا رو رئیس کل نهاد ریاست‌جمهوری مولداوی، مشاور رئیس‌جمهور سورینام، نکوآنا ماشابانه وزیر روابط بین‌الملل آفریقا جنوبی،ریکاردو کابریساس روئیس معاون رئیس جمهور کوبا، تسای وو وزیر فرهنگ چین، آنتونیو پاتریوتا وزیر خارجه برزیل، محمد قریب بلال معاون رئیس جمهور تانزانیا، عمر هالسلونز معاون رئیس جمهورنیکاراگوئه،بوتونگ خالماتابور وزیر صنعت و کشاورزی مغولستان، لوران کاوا کوره وزیر روابط خارجه بروندی، سرپرست وزارت خارجه سیرالئون، حمدبن عبدالعزیز الکواری وزیر فرهنگ قطر، دیوسداد کابیو رئیس مجلس ونزوئلا ، جی. ال. پیریس وزیر امور خارجه سریلانکا ، ریاض المالکی وزیر امور خارجه فلسطین، شیخ صباح خالد الصباح معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه کویت، میخاییل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه، احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، کآنستانتینه سورگو لازره وزیر دولتی گرجستان، محی الدین یاسین معاون نخست‌وزیر مالزی، از دیگر مقاماتی هستند که برای شرکت در مراسم تحلیف روحانی اعلام حضور کرده اند.

خاویر سولانا نماینده پارلمال اتحادیه اروپا، معاون سازمان کنفرانس اسلامی، ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی، عمار الحکیم رئیس مجلس اعلای عراق، نیچروان بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق، یانکوبیشنماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان، نیز به عنوان مهمان ویژه در مراسم شرکت دارند.