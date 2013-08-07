رحیم جدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیتی که کشتی ایران با آن مواجه شده است، ضمن بیان این مطلب افزود: بیش از 50 سال در این عرصه به عناوین مختلف از جمله كشتی گیر، ‌داور المپیكی،‌ مشاور ورزش مجلس شورای اسلامی و عضوی از جمع مدیران اجرایی این رشته حضور داشتم و به نوعی با كشتی زندگی كردم، اما هیچگاه كشتی ایران و اعتبار آنرا بدین شكل اسفبار ندیده بودم.

وی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه كار به جایی رسیده كه ملی‌پوشان كشتی ایران باید برای اعزام به میادین بین‌المللی كاسه چه كنم چه كنم دست بگیرند و برای دریافت پول به هر جایی مراجعه كنند.

پیشكسوت كشتی ایران همچنین تاکید كرد: روی سخن من به مسئولان فدراسیون کشتی و هر كسی كه آنرا اداره می‌كند نیست،‌ بلكه منظورم دولتمران و همچنین متولیان ورزش كشور است كه گویا به كلی كشتی و گوش شكسته‌های افتخار آفرین آنرا را فراموش كرده‌اند.

وی اضافه کرد: آقایان فراموش نكنید همین كشتی گیران ملی‌پوشی كه امروز برای یك سفر بی‌دغدغه و معمولی باید صدها مشكل و استرس را پشت سر بگذارند، همان ورزشكارانی هستند كه در المپیك 2012 لندن چندین مدال طلا،‌ نقره و برنز را برای كشورمان كسب كردند و جایگاه ایران را در رنكینگ جهانی تا حد قابل ملاحظه‌ای ارتقا دادند. پس انصاف نیست اینچنین با قهرمانان برخورد شود و این جماعت بی‌ادعا و كم توقع را با بی‌توجهی از میدان به در كرد.

جدی ادامه داد: علیرضا دبیرها، حمید سوریان‌ها و بسیاری از قهرمانان ملی این مرز و بوم همان نوجوانان دیروز بوده و كشتی گیران طلایی امروز هستند كه من به عنوان رئیس پیشین هیات كشتی استان تهران از نزدیك شاهد رشد و تعالی آنان از رده پایه تا اوج قهرمانی بودم. این را گفتم كه با فرنگی كاران نوجوان ایران در مسابقات آسیایی مغولستان اشاره كنم كه چطور با این آینده‌سازان برخورد شد و بی‌پولی و مشكلات غرور، اعتبار و انگیزه آنان را زیر سوال برد.

وی خاطرنشان كرد: متاسفانه اعتبار بین‌المللی ایران با این اتفاقات خدشه‌دار شده و سكوت و بی‌توجهی متولیان امر، كشتی ایران را هر لحظه به پرتگاه و شكست نزدیك‌تر می‌كند. در حالیكه این روزها اخبار و حواشی رشته‌ای همچون فوتبال مدام با اعداد و ارقام نجومی و میلیاردی همراه است و مدیران فوتبالی همواره دم از دریافت بودجه‌های میلیاردی می‌زنند، در مقابل شاهد آن هستیم كه كشتی همچنان با بودجه حداقلی روزگار می‌گذراند و قلب كشتی ایران همچنان یك در میان می‌تپد.

داور المپیكی بازنشسته و دارنده سوت طلایی فیلا در خاتمه گفت: هیچگاه وضعیت كشتی را اینچنین ندیده بودم و هم اكنون شاهد اتفاقاتی در این رشته هستم كه به واقع خواب آنرا هم تا چند سال قبل نمی‌دیدم! این حرف من نیست و تمامی اهالی كشتی و گوش شكسته‌ها با من هم درد هستند، چراكه آنان شاهد زوال و سقوط رشته‌ای هستند كه با آن زندگی كرده‌اند و عمر و سلامتی خود را پای آن داده‌اند.