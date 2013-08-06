بارش باران در ورزشگاه حافظیه/ برقراری نظم مناسب در ورزشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، گنجایش ورزشگاه حافظیه تکمیل شده است. این در حالی است که اکثر صندلی های استادیوم حافظیه در اختیار تماشاگران تیم استقلال است و در حالیکه طی چند روز گذشته مسئولین هیئت فوتبال فارس بارها به خبرنگار مهر اعلام کردند که راهی برای جلوگیری از ورود بیش از حد قانونی تماشاگران استقلال نیست این کار با تفکیک درب ورودی تماشاگران فجر و استقلال ممکن است.

حضور موثر مامورین یگان ویژه باعث شده که در خارج ورزشگاه حافظیه نظم قابل قبولی برقرار شود و چنانچه مسئولین هیئت فوتبال قصد اجرای قانون 10 درصد تماشاگران میهمان را داشتند به راحتی این کار ممکن بود زیرا جایگاه تماشاگران نیز در داخل استادیوم تفکیک شده است.

در حال حاضر شلوغ ترین محل ورزشگاه حافظیه شیراز درب ورودی تماشاگران استقلال است که مثل گذشته برای تشویق تیم مقابل فجر به ورزشگاه حافظیه آمده اند.

بارش در حافظیه آغاز شد

از ساعتی پیش وضعیت جوی ورزشگاه حافظیه نیز تغییر کرده آسمان شیراز بارانی شده است.

که البته به قول مسئولین ورزشگاه زمین چمن ورزشگاه حافظیه پس از مرمت با بارش بیش از این باران نیز تغییر نخواهد کرد.