به سختی مقابل صبا پیروز شدیم/ از تک موقعیتمان استفاده کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از پیروزی تیم فولاد خوزستان برابر صبای قم در هفته سوم لیگ برتر در نشست خبری اظهار داشت: بازی دشواری داشتیم. شناخت ما از صبا کامل بود و می‌دانستیم که آنها بازیکنان خوب و جوانی دارند.

وی افزود: انگیزه‌ بازیکنان صبا به خاطر بردهای این تیم در بازی‌های گذشته باعث شده بود کار سختی داشته باشیم ولی به هر حال بازیکنان ما هم برای پیروزی انگیزه داشتند. ما در این بازی با برنامه حرکت کردیم و خوشبختانه بازیکنانم برنامه‌های مد نظر را به خوبی در زمین پیاده کردند.

سرمربی تیم فولاد خوزستان در ادامه یادآور شد: هدف ما در این بازی خارج از خانه کسب پیروزی بود که این هدف به سختی به دست آمد. ما از تک موقعیت خود به خوبی استفاده کردیم و موفق شدیم تا موقعیتمان را در صدر جدول بهبود ببخشیم.

فرکی در خصوص تاثیر آب و هوای شهر قم بر این بازی تاکید کرد: آب و هوای سنگین قم شروع بازی را برای هر بازیکنی سخت می‌کند. با این حال هدف ما این بود تا دو طرف تیم صبا را از کار بیندازیم که خوشبختانه بازیکنان به خوبی این برنامه را اجرا کردند. در هر صورت این باخت چیزی از ارزش‌های تیم صبا کم نمی‌کند.

سرمربی فولاد در پایان در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال جذب بازیکن جدید برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هم گفت: ما چند جای خالی برای جذب بازیکن داریم ولی ابتدا باید تیم خود را ارزیابی کنم و ببینم برای کدام پست به بازیکن نیاز داریم. تازه شروع لیگ است و زود است در اینباره تصمیم بگیریم.

تیم فوتبال صبای قم در هفته سوم لیگ برتر فوتبال، در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم سه‌شنبه شب به مصاف تیم فولاد خوزستان رفت و با یک گل شکست خورد.