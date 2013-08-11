شعبانی «جستاری پیرامون شعر کودک و نوجوان» را نوشت

اسدالله شعبانی، شاعر و نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار اثر پزوهشی خود با عنوان «جستاری پیرامون شعر کودک و نوجوان» خبر داد و افزود: این کتاب، یک اثر صرفا تحقیقی و دانشگاهی نیست، بلکه جنبه کاربردی هم دارد و به خانوادهها این امکان را میدهد تا با ویژگیهای یک شعر خوب آشنا شوند و تفاوت شعر خردسال و کودک را دریابند. همچنین از خانوادهها میخواهد این فرصت را در اختیار نوجوانان بگذارند که خود انتخاب کنند و گزینش شعرهای خوب را برای نوجوانها آسانتر میکند.
شاعر مجموعه «تکهای از دریا» در پاسخ به اینکه اثر پژوهشی او چه تفاوتی با آثاری چون «شعر کودک» محمود کیانوش یا از« این باغ شرقی» اثر پروین سلاجقه دارد، گفت: پروین سلاجقه به نقد شعر و شاعران کودک پرداخته و نگاهش به این مقوله کاملاً دانشگاهی و نه کاربردی بوده است؛ سلاجقه راهی پیش روی مخاطب کودک و نوجوان خود نگذاشته؛ اصلا مخاطب او این گروه سنی نبوده. محمود کیانوش هم به طور مفصل، شعر کودک و نوجوان را نقد نکرده است و خیلی اجمالی به این موضوع پرداخته است. من در این کتاب تلاش کردهام تا به طور مفصل به مقوله شعر کودک و نوجوان و قالبهای آن توجه کنم.
شعبانی معتقد است: خردسالان، شعر بدون ریتم را نمیپسندند و شعر برای آنها باید وزن و قافیه داشته و موسیقایی باشد؛ چرا که بچههای خیلی کوچک، محتوا را درک نمیکنند و تنها چیزی که آنها را جذب میکند، ضرباهنگ کلام است. اما برای کودکان و نوجوانان میتوان شعر در قالب نیمایی و سپید سرود و در این سالها شاعرانی چون علی اصغر سیدآبادی این قالبها را امتحان کرده است. حتی سیدآبادی برای خردسالان هم در قالب سپید شعر گفته است.
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