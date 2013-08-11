برخورد قاطع با مسببین حادثه 22 بهمن قم خواسته علما و مراجع تقلید است

آیت الله سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حوادثی همچون حادثه 22 بهمن قم عنوان کرد: نکته ای که باید بدان توجه کرد این است که این اتفاق نه تنها در قم بلکه در جاهای دیگر و سخنرانی افرادی دیگر نیز رخ داده که به عنوان مثال میتوان به حادثهای که در 14 خرداد دو سال قبل در حرم امام خمینی(ره) رخ داد اشاره داشت.
وی ادامه داد: حتی بعد از حادثه 22 بهمن در قم ما شاهد اتفاقی شبیه به این در سخنرانی دکتر ولایتی بودیم که برخی در صدد برهم زدن جلسه سخنرانی ایشان در مسجد امام حسن عسکری(ع) بودند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز داشت: چنین حوادثی اولین بار نیست که رخ میدهد و حوادث بعد از این گونه رخدادها هم نشان میدهد که آخرین بار هم نخواهد بود.
تأکید بر برخورد قانونی
وی با تاکید بر اینکه باید با اینگونه افراد به شکل قانونی برخورد شود، ابراز داشت: نباید اینگونه باشد که یک عدهای بتوانند آبرو و مجالس شخصیتهای مختلف را تهدید و یا بر هم بزنند و اینگونه باشد که بگویند فلان شخص نباید سخنرانی کند یا به این شهر بیاید.
آیت الله غروی به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: در حادثهای که چندسال قبل در 15 خردادماه و در سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در حرم ایشان رخ داد، عدهای در سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی اخلال ایجاد کردند که یک سری رسیدگیهایی هم انجام شد و عدهای محکوم شدند اما با فشارهایی که بود، موجب آزادی فرد محکوم شده شد و حتی عدهای بعد از آزادی به دیدار ایشان رفتند که همین مطلب نشان میدهد که افرادی وقتی اینگونه مشاهده میکنند بدون ترسی سعی میکنند در سخنرانی افراد اخلال ایجاد کنند.
اگر قانونی هم در این زمینه وجود ندارد تصویب کنند
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت برخود قاطع دستگاههای مسئول با مسببین اینگونه حوادث، ابراز داشت: خواسته مراجع، علما این است که با افرادی که مسبین اینگونه حوادث هستند چه افرادی که در رأس هستند و یا زیرمجموعه، شناسایی شده و در چارچوب قانون با آنان برخورد شود و اگر قانونی هم در این زمینه وجود ندارد تصویب کنند.
عضو هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان، تاکید کرد: برخی از این حوادث برای نظام هزینههای زیادی دارد و باید با عاملان برخورد قاطع شود.
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