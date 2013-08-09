به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت 5 صبح با اعمال محدودیتهای ترافیکی در اطراف مصلای شهر اراک و خیابانهای منتهی به مصلا، خیابان شهید بهشتی (مسجد حاج آقا صابر)، خیابان‌های منتهی به مسجد الزهرا(س) و مسجد سیدها حضور برای اقامه نماز توسط مردم روزه دار مهیا شده بود.

همچنین 145 دستگاه اتوبوس از ساعت 6 و 30 دقیقه صبح با برقراری سرویس‌‌های ویژه‌ برای ارائه خدمات عید سعید فطر اقدام به جابه جایی مردم به مصلا و مسیرهای منتهی به مساجد می کرد.

مردم اراک با حضور پرشکوه خود بار دیگر در ایستگاه اقامه نماز و در عید فطر با ماه رمضان وداع کردند تا تولدی دوباره را از بازگشت به فطرت قلب تجربه کنند. حضور گسترده مردم از پیر و جوان، زن و مرد و فقیر و غنی در صفوف به هم پیوسته نماز به حدی بود که می توان رمضان را ماه پیوند خالق و مخلوق، بنده با بنده نامید.

ماه رمضان فرصتی برای شکر گذاری نعمت های الهی

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز در خطبه های نماز عید در بین این نمازگزاران اراکی گفت: مردم استان مركزي در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان مانند ۲۴ خرداد حماسه ديگري آفريدند و نشان دادند همواره پشتيبان و فرمان بردار مقام معظم رهبري هستند.



آيت الله قربانعلي دري نجف آبادي افزود: مومنان اين روز را به شكرانه يك ماه عبادت خالصانه و عاشقانه عيد مي‌گيرند و پاداش يك ماه بندگي خالصانه را از خداوند متعال بگيرند.

وی ادامه داد: ماه رمضان این فرصت را به انسان می‌دهد تا نفس خود را از سرکشی‌ها و گناهان پاک کرده و شکر نعمت‌هایش را به جا آورد، زیرا این ماه، ماه بازگشت به خویشتن بوده و عید فطر عید پاک شدن بندگان از گناهان است.

آيت الله دري نجف آبادي با تاکید بر اینکه در واقع عید نوعی بازگشت انسان به حالت اولیه خود و سرشت پاکش است ادامه داد: عید فطر احساسی آمیخته با تلخی و شیرینی را در وجود بنده ایجاد می کند؛ تلخی که ناشی از وداع با ماه خداست و شیرینی که از انجام واجبات الهی سرچشمه می گیرد.

اجتماع مسلمانان پیام‌آور وحدت بین مسلمانان

وی با تاکید بر اینکه اجتماع مسلمانان در نماز عید فطر پیام‌آور وحدت بین مسلمانان است، ادامه داد: در نماز عید سعید فطر مسلمانان یک صدا با ندای الله اکبر خود وحدت و همدلی را به گوش جهانیان می‌رسانند.

امام جمعه اراك با بیان اینکه ماه مبارك رمضان ماه پربركتي براي جمهوري اسلامي ايران بود كه با وجود نا امني ها در ديگر كشور ها به لطف خداوند و توجه وليعصر (عج) و مديريت مدبرانه مقام معظم رهبري امنترين كشور بود اظهارداشت: القاعده، و جريان هاي وهابي و تكفيري در ماه مبارك رمضان با پشتيباني استكبار و صهيونيزم جنايت هاي خونيني را در عراق و سوريه مرتكب شدند .

وی بيان كرد: مردم به بركت خون شهدا و امام راحل(ره) و رهبري مقام معظم رهبري همواره در صحنه هستند و از تمام دستاوردهاي انقلاب اسلامي دفاع مي كنند.