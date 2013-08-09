آمریکا دستور تخلیه کارمندان خود را از کنسولگری لاهور صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه آمریکا امروز جمعه ضمن دادن دستور تخلیه کارمندان غیر ضروری خود از کنسولگری ایالات متحده در شهر لاهور در شمال شرق پاکستان به شهروندان خود درباره سفر به این کشور هشدار داد.

هشدار آمریکا درباره سفر به لاهور در نزدیکی مرز پاکستان به هند دو روز پس از آن صورت می گیرد که واشنگتن دیپلمات های خود را از یمن خارج کرد و از شهروندان خود خواست تا هرچه سریعتر این کشور را ترک کنند.

منابع آمریکایی با اشاره به بسته شدن سفارتخانه های آمریکا در کشورهای مختلف دلیل آن را تماس ایمن الظواهری رهبر القاعده با ناصر الوحیشی یکی از رهبران زیر گروه در جزیره العرب اعلام کردند.