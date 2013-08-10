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۱۹ مرداد ۱۳۹۲، ۲۲:۳۴

طی 15 دقیقه/

دو زمین‌لرزه 4.6 ریشتری "شنبه" را لرزاند

دو زمین‌لرزه 4.6 ریشتری "شنبه" را لرزاند

بوشهر - خبرگزاری مهر: دو زمین‌لرزه به بزرگی 4.6 درجه در مقیاس ریشتر شهر شنبه شهرستان دشتی را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.6 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 21 و 35 دقیقه شنبه‌شب شهر شنبه شهرستان دشتی را لرزاند. این زمین‌لرزه در موقعیت 51.68 درجه طول جغرافیایی و 28.44 عرض جغرافیایی در عمق 10 به وقوع پیوست.

همچنین بر اساس گزارش شبکه لرزه‌نگاری کشوری، زمین‌لرزه‌ای به همین بزرگی، 15 دقیقه بعد یعنی ساعت 21 و 50 دقیقه شهر شنبه شهرستان دشتی را لرزاند. این زمین‌لرزه در موقعیت 51.67 درجه طول جغرافیایی و 28.41 عرض جغرافیایی در عمق 9 به وقوع پیوست.

بررسی های میدانی اولیه خبرنگار مهر حاکی از آن است که زلزله خساراتی تاکنون نداشته است.

بیستم فروردین‌ماه امسال نیز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 6.1 ریشتر شهر شنبه را لرزانده بود که این زمین‌لرزه خسارات جانی و مالی را بر جای گذاشت.

کد مطلب 2113070

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