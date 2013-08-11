آل سعود عامل هرج و مرج و خونریزی در خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الاخباریه سوریه به نقل از فینان کانینگهام نویسنده ایرلندی آورده است: آل سعود عامل هرج و مرج و خونریزی ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است و میلیونها دلار در حمایت از گروههای مسلح و تروریستی هزینه می کند.

این نویسنده می افزاید: عربستان از القاعده و دیگر گروههای تکفیری که اقدام به تخریب تمدنهای تاریخی در سوریه، عراق، لبنان و دیگر کشورها می کنند حمایت به عمل می آورد.

کانینگهام بیان کرد: این اقدامات تروریستی که سعودی ها به آن دامن می زنند به نفع منافع غرب است و دستگاههای اطلاعاتی عربستان در این جنایات دخالت دارد.

وی با اشاره به انتشار اخبار مربوط به تلاش سعودی ها برای راضی کردن روسیه به دست برداشتن از حمایت سوریه و بسته پانزده میلیارد دلاری آورده است: سعودی بر این باورند که می توانند همه را با پول بخرند و بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان پیشنهاد قرار سلاح را مسکو پیشنهاد کرده است تا روسیه از همپیمان استراتژیک خود دست بردارد. این در حالی است که کرملین گفتگوی ولادیمیر پوتین با مسئول سعودی درباره همکاری نظامی و تکنولوژی را رد کرده است.

وی می نویسد: این اولین توطئه سعودی نیست و آخرین آنها هم نخواهد بود. تاریخ آل سعود سرشار از پرونده رشوه و فساد است و نمونه آن پرونده رشوه آل سعود با مارگارت تاچر نخست وزیر اسبق انگلیس است.

کانینگهام بیان کرد: آمریکا، انگلیس و فرانسه در طی دو سال گذشته سناریوهای زیادی را به اجرا درآورده اند اما پیشنهاد قرار داد تسلیحاتی به روسها جدیدترین گاف و رسوایی برای سناریوهای غربی محسوب می شود.

وی افزود: بر ناظران کهنه کار توطئه های جنایتکارانه غربی پوشیده نیست اما آنچه مهم است افشای این توطئه از سوی طراحان آن است.

از سوی دیگر یوری اوشاکف معاون رئیس جمهوری روسیه درباره موضوع گفتگوهای بندر بن سلطان و پوتین گفت: طرفین موضوع روابط نظامی را بررسی نکردند.

ویتالی نعومکین مدیر موسسه شرق شناسی آکادمی علوم روسیه اخبار رسانه ها درباره پیشنهاد سعودی ها درباره خرید سلاح روسی از سوی عربستان را جنجال گمراه کننده رسانه ای که هدفش تخریب موضع روسیه در قبال سوریه است توصیف کرد.