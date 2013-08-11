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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۳۴

قرآن نویس اعلام کرد:

احداث 340 مدرسه توسط خیرین اردبیلی/ساخت 120 کلاس درس در دستور کار

احداث 340 مدرسه توسط خیرین اردبیلی/ساخت 120 کلاس درس در دستور کار

نمین – خبرگزاری مهر: رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل از احداث 340 مدرسه توسط خیرین اردبیلی در زمان حیات این مجمع خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قرآن نویس بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از مدرسه خیریه عنبران نمین تصریح کرد: این تعداد مدرسه با پرداخت 505 میلیارد تومان در طول فعالیت 20 ساله انجمن خیرین احداث شده است.

وی با بیانکه تاکنون 15 جشنواره خیرین مدرسه ساز در سطح استان برگزار شده است، ادامه داد: هدف از برپایی این جشنواره ها جلب مساعدت خیرین و تجمیع مبالغ حمایتی است.

به گفته قرآن نویس این مجمع ساخت 25 مدرسه دیگر در قالب 120 کلاس درس را در دستور کار دارد.

وی تاکید کرد: بزرگترین مجموعه آموزشی استان در قالب سه مدرسه با اعتبار اولیه 15 میلیارد ریال در شهر اردبیل در دست ساخت است.

وی در خصوص مدارس خیریه عنبران اضافه کرد: این سه مدرسه با 15 کلاس درس در 600 متر مربع با هزینه کرد سه میلیارد و 500 میلیون ریال احداث شده است.

وی تصریح کرد: حمایت مادی اصلی احداث این سه مدرسه از سوی انجمن اصناف و بازاریان شهر تهران صورت گرفت.

کد مطلب 2113656

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