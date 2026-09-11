به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌هایی که اقتصاد ایران همزمان با تورم مزمن، شوک‌های ارزی و نوسان بازارهای دارایی دست‌وپنجه نرم می‌کند، پرسش درباره «بهترین پناهگاه ارزش» دیگر یک بحث تخصصی نیست؛ دغدغه روزمره خانوارها، صاحبان کسب‌وکار و مدیران مالی شرکت‌هاست. در چنین فضایی، صندوق‌های ارزی با وعده بازدهی سالانه حدود ۵ تا ۸ درصد به دلار، به‌عنوان گزینه‌ای بینابینی مطرح شده‌اند: نه به ریسک‌پذیری طلا و سکه‌اند و نه به بی‌ثمری نگهداری اسکناس دلار در دوره‌های ثبات ارزی. اما آیا این بازدهی واقعاً می‌تواند با عملکرد دارایی‌های سنتی‌تر مثل طلا، مسکن یا حتی «خواباندن پول در دلار نقدی» رقابت کند؟

مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که سرمایه‌گذار ایرانی با دو واحد سنجش مواجه است: بازدهی دلاری و بازدهی ریالی. صندوق ارزی ممکن است به دلار سود مثبت و نسبتاً پایدار بسازد، اما در نهایت قضاوت عمومی اغلب بر پایه قدرت خرید ریالی و مقایسه با جهش‌های ناگهانی قیمت سکه یا رشد اسمی مسکن انجام می‌شود. از سوی دیگر، ریسک‌های مقرراتی، نقدشوندگی، هزینه‌های ورود و خروج و شفافیت گزارش‌دهی، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران حقوقی، می‌تواند نتیجه مقایسه را تغییر دهد.

این گزارش می‌کوشد با یک چارچوب سناریومحور، رقابت‌پذیری سود ۵ تا ۸ درصدی صندوق‌های ارزی را در برابر طلا، مسکن و دلار نقدی بسنجد؛ هم از زاویه عدد و محاسبه بازده، و هم از زاویه ریسک و قابلیت نقد شدن در روزهای پرتنش بازار.

محاسبه بازدهی؛ تورم دلاری یا جهش ریالی؟

پرسش اصلی سرمایه‌گذار ایرانی زمانی دقیق می‌شود که بازدهی به دو زبان متفاوت «دلاری» و «ریالی» جدا شود. صندوق‌های ارزی با اعلام سود ۵ تا ۸ درصد سالانه، این نرخ را به دلار محاسبه می‌کنند؛ یعنی دارایی سرمایه‌گذار علاوه بر پوشش تغییر نرخ ارز، بازدهی مثبت دلاری نیز تولید می‌کند. بازدهی ریالی این ابزار از رابطه ضربی دو مؤلفه به دست می‌آید: رشد نرخ دلار در بازار داخلی به‌علاوه سود دلاری صندوق. بر این اساس اگر دلار ۲۰ درصد رشد کند، بازدهی ریالی صندوق با سود ۶ درصدی به حدود ۲۷ درصد می‌رسد.

این محاسبه نشان می‌دهد صندوق ارزی در هر سناریویی، از نگهداری اسکناس دلار جلوتر است؛ چون مؤلفه دوم یعنی سود سپرده‌شده، مطلقاً مثبت است. اما مقایسه با طلا پیچیده‌تر است. طلا در ایران دو موتور بازدهی دارد: رشد نرخ دلار و رشد قیمت جهانی اونس. در دوره‌هایی که بازار جهانی طلا به دلایلی مانند سیاست‌های بانک‌های مرکزی، تنش‌های ژئوپلیتیک یا انتظارات تورمی رشد می‌کند، بازدهی دلاری طلا می‌تواند از سود ۵ تا ۸ درصدی صندوق چند برابر شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده اونس جهانی در برخی سال‌ها بیش از ۲۵ درصد رشد کرده و در ترکیب با جهش ارزی داخلی، بازدهی ریالی سه‌رقمی برای سکه و صندوق‌های طلا رقم زده است.

مسکن نیز چنین ویژگی‌ای ندارد؛ بازدهی آن کاملاً وابسته به چرخه‌های چندساله بازار مسکن و رشد نرخ ارز است و در دوره‌های رکود، حتی از تورم عقب می‌ماند. بنابراین در افق یک‌ساله، صندوق ارزی در برابر مسکن معمولاً برتری دارد، اما در برابر طلا نتیجه به رفتار بازار جهانی بستگی دارد.

ریسک، نقدشوندگی و هزینه‌ها؛ میدان واقعی رقابت

بازدهی به‌تنهایی معیار انتخاب نیست؛ نسبت بازدهی به ریسک و نقدشوندگی تعیین‌کننده است. صندوق‌های ارزی کم‌نوسان‌ترین دارایی دلاری در دسترس سرمایه‌گذار ایرانی هستند؛ نوسان پرتفوی آن‌ها معمولاً کسری از نوسان سکه و طلاست و برای وجوهی که حساسیت بالایی به افت مقطعی دارند، جذاب‌اند. در مقابل، طلا پرنوسان‌ترین گزینه است و اصلاحات ۱۰ تا ۲۰ درصدی در سیکل‌های کوتاه برای آن عادی است.

نقدشوندگی، برگ برنده دیگر صندوق‌هاست. فروش مسکن در ایران فرآیندی چندماهه با هزینه معاملاتی سنگین است، اسکناس دلار با اسپرد خرید و فروش و ریسک نگهداری مواجه است و سکه فیزیکی نیز کارمزد و ریسک اصالت دارد. صندوق‌های ارزی اما در بورس معامله روزانه می‌شوند و ابطال آن‌ها طی چند روز کاری ممکن است؛ ویژگی‌ای که برای سرمایه‌گذار حقوقی که باید پاسخگوی تعهدات نقدی باشد، اهمیتی حیاتی دارد.

هزینه‌ها اما نقطه ضعف صندوق‌هاست. کارمزد مدیریت سالانه، اسپرد صدور و ابطال و در برخی موارد جریمه خروج زودهنگام، سود ۵ تا ۸ درصدی را حدود ۱. تا ۸ درصدی را حدود ۱.دهد و بازدهی خالص را به محدوده ۳.۵ تا ۶.۵ درصد می‌رساند. در افق‌های کوتاه‌تر از شش ماه، همین هزینه‌ها می‌تواند کل مزیت صندوق را خنثی کند. اسکناس دلار به‌ظاهر بدون هزینه است، اما هزینه واقعی آن در اسپرد تبدیل، ریسک امنیت نگهداری و خطر محدودیت‌های مقرراتی نهفته است.

نکته حقوقی نیز مهم است: برای شرکت‌ها و نهادها، نگهداری اسکناس با ریسک عملیاتی و انطباقی همراه است، در حالی که سرمایه‌گذاری از طریق صندوق دارای شفافیت گزارشگری و حسابداری است؛ عاملی که در سال‌های اخیر سهم نهادهای حقوقی از دارایی صندوق‌های درآمد ثابت و ارزی را به‌طور محسوسی افزایش داده است.

سبد ترکیبی؛ پاسخ عملی به سناریوهای نامعلوم

از آنجا که هیچ‌کس آینده نرخ دلار و قیمت جهانی طلا را با قطعیت نمی‌داند، پاسخ منطقی نه انتخاب یک دارایی، بلکه ترکیب است. سه سناریوی اصلی را می‌توان ترسیم کرد: نخست، تثبیت نسبی ارز؛ در این حالت صندوق ارزی بهترین عملکرد را دارد چون تنها گزینه‌ای است که در محیط سکون ارزی نیز سود دلاری تولید می‌کند و دلار نقدی عملاً بازدهی منفی واقعی می‌دهد. دوم، جهش ارزی هم‌پای تورم؛ اینجا طلا و دلار نقدی پیشتاز می‌شوند و صندوق ارزی نیز بازدهی قابل قبولی می‌سازد اما از رقبا عقب می‌ماند. سوم، نوسان شدید با اصلاحات مقطعی؛ در این سناریو صندوق به‌دلیل نوسان کم، از طلا و اسکناس کم‌ضررتر عمل می‌کند.

بر این اساس، برای سرمایه‌گذار خرد با افق یک‌ساله به بالا، ترکیب ۵۰ تا ۶۰ درصد صندوق ارزی به‌عنوان هسته محافظ، ۳۰ تا ۴۰ درصد طلا (ترجیحاً از طریق صندوق‌های طلا) به‌عنوان موتور بازدهی و بخشی نقد برای خرید در اصلاحات، ساختاری با نسبت شارپ بهتر از تک‌دارایی‌ها ایجاد می‌کند. برای نهاد حقوقی، وزن صندوق ارزی می‌تواند بالاتر باشد؛ به‌ویژه اگر تعهدات ارزی داشته باشد که همسان‌سازی مدت و ارزِ بدهی در آن‌ها اهمیت دارد.

جمع‌بندی اینکه سود ۵ تا ۸ درصدی صندوق‌های ارزی به‌تنهایی رقیب تمام‌عیار طلا در سال‌های جهش نیست، اما نسبت به نگهداری نقدی دلار مزیت ساختاری قطع ی دارد و نسبت به مسکن از حیث نقدشوندگی و هزینه ورود برتری آشکار می‌یابد. سرمایه‌گذاری که به‌دنبال بیشینه‌سازی بازدهی در سناریوهای تندتورمی است باید سهم طلا را بالا ببرد؛ اما آنکه حفظ ارزش دلاری با حداقل نوسان را اولویت می‌داند، صندوق ارزی انتخابی منطقی است. راز اصلی نه در بردن یک دارایی، بلکه در توازن میان سه سناریوی نامعلوم پیش رو است.