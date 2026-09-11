سرشبکه عامل خروج اتباع در هنگ مرزی سلماس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صفر حاجی زاده در تشریح خبر دستگیری سر شبکه عامل خروج اتباع اظهار کرد: در پی دستگیری تعدادی اتباع و طی تحقیقات فنی اطلاعاتی معموله از آنان، مشخص شد احدی از اعضای اصلی این باند در عقبه نوار مرزی بصورت کاملا پوششی در حال فعالیت است.

وی در ادامه افزود: معاونت اطلاعات هنگ با گستردن چتر اطلاعاتی از حضور فرد موصوف در محلی در عقبه نوار مرز، ضمن اخذ دستور قضایی به محل مورد نظر عزیمت و با رعایت حقوق شهروندی عامل خروج دستگیر و با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی به ستاد هنگ (معاونت اطلاعات) دلالت شد.

سرهنگ حاجی زاده تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی و اقدامات لازم امنیتی اطلاعاتی عرصه را برای مخلان نظم و امنیت تنگ خواهیم کرد.