کشف ۹۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهزاد ابراهیمی با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزبانان پایگاه‌های دریابانی، میناب، قشم و بندرعباس طی چند عملیات جداگانه با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان کالا و ارز در حوزه استحفاظی مطلع و بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شد.

وی در ادامه تصریح کرد: مرزبانان پس از ساعتی تعقیب و گریز موفق به کشف مقادیری کالای قاچاق شامل ۳ دستگاه کامپیوتر ماهواره‌ای ، ۷۹۹۶ عدد انواع قرص های روان گردان و نیروزا ، ۸ دستگاه آبگرمکن برقی خانگی ، ۱۵ دستگاه اتومات برقی دینام آب ، ۲۷۶ ثوب انواع البسه ،۱۴ عدد کیف کوله ای، ۹ جفت کفش ، ۱ عدد سه چرخ برقی ، ۱۱۳۷ثوپ البسه و ۲۸۵عدد لوازم آرایشی ، ۴۲۰۰بسته تنباکو میوه ای قاچاق شدند.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان در خاتمه ضمن اشاره به اینکه دستگیری متهمان متواری در دستورکار اطلاعاتی قرار گرفته است اذعان داشت: کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۹۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.