وزیر ورزش و جوانان قهرمانی بسکتبال ایران را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی در پیام تبریک خود با تقدیر از تلاش بازیکنان و کادر فنی تیم ملی در رقابت های جام ملت ها و کسب مجوز دومین حضور پیاپی خود در رقابت های جام جهانی، تصریح کرده است : در سایه برنامه ریزیهای انجام شده و تلاش فدراسیون ها، خوشبختانه امروز رشته های تیمی نیز جهش قابل توجهی را در جهت رسیدن به افتخارات جهانی آغاز کرده اند که خدای بزرگ را از این بابت شاکرم.

در اینجا وظیفه خویش می دانم ضمن تبریک این قهرمانی ارزشمند به مقام معظم رهبری، دولت خدمتگزار و بویژه خانواده بسکتبال و جامعه ورزش کشور، مراتب تقدیر و قدردانی خویش را از همت والا و تلاش ستودنی اعضای تیم ملی بسکتبال ابراز دارم.

