پس از قهرماني و صعود به جام جهاني؛ رهبر معظم انقلاب از تيم ملي بسكتبال ایران تشکر کردند

در پي قهرماني تيم ملي بسكتبال جمهوري اسلامي ايران در مسابقات جام ملتهاي آسيا و صعود به جام جهاني، رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي از تيم ملي بسكتبال كشورمان تشكر كردند.