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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۲۲:۵۴

پس از قهرماني و صعود به جام جهاني؛

رهبر معظم انقلاب از تيم ملي بسكتبال ایران تشکر کردند

رهبر معظم انقلاب از تيم ملي بسكتبال ایران تشکر کردند

در پي قهرماني تيم ملي بسكتبال جمهوري اسلامي ايران در مسابقات جام ملتهاي آسيا و صعود به جام جهاني، رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي از تيم ملي بسكتبال كشورمان تشكر كردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پيام حضرت آيت الله خامنه‌ای به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

از تيم ملی بسكتبال بخاطر پيروزی‌ای كه مايه خرسندی مردم عزيزمان شد، تشكر می‌كنم.

سيّد علی خامنه‌ای
20/ مرداد ماه/ 1392
 

کد مطلب 2113732

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