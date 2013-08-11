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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۲۰:۳۹

هفته چهارم لیگ برتر؛

تساوی سپاهان و تراکتورسازی در نیمه نخست/ ملوان تنها برنده نیمه اول

تساوی سپاهان و تراکتورسازی در نیمه نخست/ ملوان تنها برنده نیمه اول

تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و تراکتورسازی تبریز در پایان نیمه نخست دیدار خود در چارچوب هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال به تساوی رضایت دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 19:45 امروز یکشنبه با برگزاری پنج بازی همزمان در حال پیگیری است که در حساس‌ترین دیدار تیم‌های سپاهان و تراکتورسازی در پایان نیمه نخست به تساوی بدون گل رضایت دادند. ملوان بندرانزلی هم تنها تیم برنده نیمه نخست در دیدارهای همزمان است. نتایج کامل دیدارهای همزمان به شرح زیر است:

* سپاهان اصفهان صفر - تراکتورسازی تبریز صفر

* گسترش فولاد تبریز صفر- فجرسپاسی شیراز صفر

* نفت تهران صفر - راه‌آهن سورینت صفر

* ملوان بندرانزلی صفر - استقلال خوزستان صفر
گل: سیدجلال رافخایی(44)

* مس کرمان صفر - ذوب‌آهن اصفهان صفر
 

کد مطلب 2113692

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