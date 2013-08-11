به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر تراکتورسازی تبریز در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه فولادشهر گفت: با اینکه در اکثر دقایق بازی تیم برتر بودیم و نبض بازی را در اختیار داشتیم اما روی یک بی احتیاطی به حریف پنالتی دادیم و همین پنالتی باعث شد نتیجه بازی را واگذار کنیم.

وی با بیان اینکه این باخت غافلگیرکننده بود، افزود: ما موقعیت‌های زیادی برای گلزنی داشتیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. با این حال این باخت تغییری در روند رو به جلوی ما ایجاد نخواهد کرد و تلاش می کنیم در دیدارهای آینده همین روند را ادامه دهیم. ما باید رو به جلو حرکت کنیم و با یک باخت روندمان را متوقف نخواهیم کرد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مورد هشدارهایی که پیرامون مهار علی کریمی به او داده شده بود، تصریح کرد: در طول بازی سعی کردیم علی کریمی را مهار کنیم اما در یک صحنه ابراهیمی بی‌احتیاطی کرد و روی کریمی خطای پنالتی انجام داد، خطایی که باعث پیش افتادن حریف شد.

کرانچار در مورد عملکرد مهاجمان سپاهان هم تاکید کرد: بعد از دریافت گل نیز ما موقعیت‌های بسیاری برای گلزنی داشتیم و در دو صحنه محمد غلامی صاحب موقعیتهای تک به تک شد که از آنها استفاده نکرد که اگر آنها وارد دروازه می‌شد، شاید با برتری زمین را ترک می‌کردیم.

وی اضافه کرد: با وجود این شکست اعتقادم را به مهاجمان از دست نمی‌دهم و هنوز می‌گویم افشین، ‌غلامی و جالوویچ کیفیت‌های بسیاری دارند که باید آنها را برای موفقیت سپاهان به کار گیرند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مورد اینکه آیا به دستیار احتیاج ندارد، گفت: محمود کریمی دستیار من است و در همه امور به من کمک می‌کند، به همین خاطر در کادرفنی نیاز به دستیار ندارم.