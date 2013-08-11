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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۲۲:۴۴

کرانچار پس از باخت سپاهان:

شکست غافلگیرکننده‌ای بود/ این باخت تغییری در روند ما ایجاد نمی‌کند

شکست غافلگیرکننده‌ای بود/ این باخت تغییری در روند ما ایجاد نمی‌کند

سرمربی تیم فوتبال سپاهان از شکست خانگی تیمش برابر تراکتورسازی تبریز به عنوان یک باخت غافلگیرکننده یاد کرد و گفت: این باخت تغییری در روند رو به جلوی سپاهان ایجاد نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر تراکتورسازی تبریز در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه فولادشهر گفت: با اینکه در اکثر دقایق بازی تیم برتر بودیم و نبض بازی را در اختیار داشتیم اما روی یک بی احتیاطی به حریف پنالتی دادیم و همین پنالتی باعث شد نتیجه بازی را واگذار کنیم.

وی با بیان اینکه این باخت غافلگیرکننده بود، افزود: ما موقعیت‌های زیادی برای گلزنی داشتیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. با این حال این باخت تغییری در روند رو به جلوی ما ایجاد نخواهد کرد و تلاش می کنیم در دیدارهای آینده همین روند را ادامه دهیم. ما باید رو به جلو حرکت کنیم و با یک باخت روندمان را متوقف نخواهیم کرد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مورد هشدارهایی که پیرامون مهار علی کریمی به او داده شده بود، تصریح کرد: در طول بازی سعی کردیم علی کریمی را مهار کنیم اما در یک صحنه ابراهیمی بی‌احتیاطی کرد و روی کریمی خطای پنالتی انجام داد، خطایی که باعث پیش افتادن حریف شد.

کرانچار در مورد عملکرد مهاجمان سپاهان هم تاکید کرد: بعد از دریافت گل نیز ما موقعیت‌های بسیاری برای گلزنی داشتیم و در دو صحنه محمد غلامی صاحب موقعیتهای تک به تک شد که از آنها استفاده نکرد که اگر آنها وارد دروازه می‌شد، شاید با برتری زمین را ترک می‌کردیم.

وی اضافه کرد: با وجود این شکست اعتقادم را به مهاجمان از دست نمی‌دهم و هنوز می‌گویم افشین، ‌غلامی و جالوویچ کیفیت‌های بسیاری دارند که باید آنها را برای موفقیت سپاهان به کار گیرند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مورد اینکه آیا به دستیار احتیاج ندارد، گفت: محمود کریمی دستیار من است و در همه امور به من کمک می‌کند، به همین خاطر در کادرفنی نیاز به دستیار ندارم.

کد مطلب 2113730

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