کسب مقام دومی بسیار رضایتبخش است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی بسکتبال ایران امروز یکشنبه با نتیجه 85 بر 71 در پاسای فیلیپین مقابل تیم میزبان برنده شد و برای سومین بار قهرمانی در رقابتهای جام ملتهای آسیا را جشن گرفت.

"چوت ری‌یس" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: متاسفانه رقابتها با قهرمانی ما تمام نشد اما اگر کسی یک ماه قبل می‌گفت ما در تاریخ 11 اوت دوم می‌شویم من خیلی خیلی خوشحال می‌شدم.

از این دیدار که در پاسای برگزار شد 20 هزار تماشاگر فیلیپینی از جمله رئیس جمهور این کشور "بنیگنو آکینو" و "مانی پاکویائو" قهرمان بوکس جهان هم حضور داشتند.