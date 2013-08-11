به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا امروز یکشنبه با برگزاری دیدارهای تعیین تیم های پنجم تا هشتم و بعد از آن دیدارهای مرحله رده بندی و فینال در مانیل فیلیپین به پایان رسید. در پایان این دوره از مسابقات که به دلیل غیبت لبنان (لبنان به دلیل تعلیق اجازه شرکت در این مسابقات را نداشت)، با حضور 15 تیم برگزار شد، تیم ملی بسکتبال ایران با برتری که برابر فیلیپین میزبان به دست آورد، به عنوان قهرمانی دست یافت.

بدین ترتیب فیلیپینی ها که برای سومین بار میزبان جام ملت های آسیا شده بودند به عنوان نایب قهرمانی بسنده کردند. این در حالی است که آنها طی دو دوره دیگر که میزبان مسابقات جام ملت های بسکتبال آسیا بودند یعنی در سال های 1960 (نخستین دوره) و 1973 (هفتمین دوره) صاحب جام قهرمانی شده بودند و به غیر از آن سه بار دیگر در مسابقاتی که کشورهای دیگر میزبانی آنها را بر عهده داشتند هم قهرمان شده بودند.

آسیایی های جهانی

بیست و هفتمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا که از دهم مردادماه در مانیل آغاز شد و پس 10 امروز به پایان رسید حکم انتخابی جهان را داشت. قرار بود سه تیم برتر آسیا صاحب سهمیه جهانی شوند. بر این اساس ایران که روز گذشته با شکست دادن چین تایپه راهی فینال مسابقات شد، نخستین تیمی بود که صاحب سهمیه جهانی شد. فیلیپین هم به عنوان دومین فینالیست به این سهمیه دست یافت. کره جنوبی هم امروز با برتری در دیدار رده بندی مقابل چین تایپه سومین سهمیه را از آن خود کرد. بر این اساس ایران، فیلیپین و کره جنوبی سه تیمی هستند که به عنوان نمایندگان آسیا در پیکارهای جهانی 2014 اسپانیا شرکت خواهند کرد.

مدال آوران بی مدال

دوره پیشین مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا که در ووهان چین برگزار شد با قهرمانی این کشور به پایان رسید و تیم های اردن و کره جنوبی هم صاحب مدال نقره و برنز شدند این در حالی است که امسال فینالیست های دوره قبل یعنی چین و اردن با شکستی که به ترتیب برابر چین تایپه و ایران متحمل شدند هرگز به نیمه نهایی نرسیدند تا بتوانند فرصت دفاع از هنوان های خود را به دست بیاورند. در این میان کره جنوبی تنها مدال آور دوره پیشین جام ملت های آسیا بود که امسال هم مدال آور شد اما بدون هیچ تغییری و باز هم به رنگ برنز.

آسیا قهرمان جدید نداشت!

نخستین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا 53 سال پیش در فیلیپین برگزار شد. طی 26 دوره گذشته این رقابت ها 30 کشور در دوره های مختلف حضور داشتند و با حریفانشان به رقابت پرداختند. از مجموع کشورهایی که تجربه شرکت در جام ملت های بسکتبال آسیا را داشتند 15 کشور هم در بیست و هفتمین دوره رقابت ها یعنی مسابقاتی که امروز در فیلیپین به پایان رسید، شرکت کردند.

در مجموع و تا پیش از مسابقات امسال 5 کشور موفق به کسب قهرمانی شده بودند که سهم چین با 15 قهرمانی بیشتر از دیگر کشورها بود. فیلیپین (5 قهرمانی)، کره جنوبی، ژاپن و ایران (2 قهرمانی) هم دیگر تیم هایی بودند که پیش از این مدال طلای بسکتبال آسیا را در اختیار گرفته بودند. با توجه به اینکه مسابقات 2013 بسکتبال مردان آسیا هم با قهرمانی تیم ملی ایران به پایان رسید، فهرست 5 گانه کشورهای قهرمان این مسابقات بدون تغییر ماند.

البته به غیر از چین، فیلیپین، کره جنوبی، ژاپن و ایران که قهرمانی ادوار مختلف مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا را از آن خود کردند، کشورهای زیاد دیگری با رسیدن به فینال این مسابقات در ادوار مختلف خود را به عنوان مدعی قهرمانی مطرح کردند اما هرگز موفق به کسب مدال طلا نشدند.

تاریخچه قهرمانان و دیگر کشورهای مدال آور در ادوار مختلف مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا به شرح زیر است:

1960 فیلیپین

1- فیلیپین 2- چین تایپه 3- ژاپن

1963 چین تایپه

1- فیلیپین 2- چین تایپه 3- کره جنوبی

1965 مالزی

1- ژاپن 2- فیلیپین 3- کره جنوبی

1967 کره جنوبی

1- فیلیپین 2- کره جنوبی 3- ژاپن

1969 تایلند

1- کره جنوبی 2- ژاپن 3- فیلیپین

1971 ژاپن

1- ژاپن 2- فیلیپین 3- کره جنوبی

1973 فیلیپین

1- فیلیپین 2- کره جنوبی 3- چین تایپه

1975 تایلند

1- چین 2- ژاپن 3- کره جنوبی

1977 مالزی

1- چین 2- کره جنوبی 3- ژاپن

1979 ژاپن

1- چین 2- ژاپن 3- کره جنوبی

1981 هند

1- چین 2- کره جنوبی 3- ژاپن

1983 هنگ کنگ

1- چین 2- ژاپن 3- کره جنوبی

1985 مالزی

1- فیلیپین 2- کره جنوبی 3- چین

1987 تایلند

1- چین 2- کره جنوبی 3- ژاپن

1989 چین

1- چین 2- کره جنوبی 3- چین تایپه

1991 کره جنوبی

1- چین 2- کره جنوبی 3- ژاپن

1993 اندونزی

1- چین 2- کره شمالی 3- کره جنوبی

1995 کره جنوبی

1- چین 2- کره جنوبی 3- ژاپن

1997 عربستان

1- کره جنوبی 2- ژاپن 3- چین

1999 ژاپن

1- چین 2- کره جنوبی 3- عربستان

2001 چین

1- چین 2- لبنان 3- کره جنوبی

2003 چین

1- چین 2- کره جنوبی 3- قطر

2005 قطر

1- چین 2- لبنان 3- قطر

2007 ژاپن

1- ایران 2- لبنان 3- کره جنوبی

2009 چین

1- ایران 2- چین 3- اردن

2011 چین

1- چین 2- اردن 3- کره جنوبی

2013 فیلیپین

1- ایران 2- فیلیپین 3- کره جنوبی

بچیروویچ و سومین قهرمانی

مهمد بچیروویچ، سرمبی اسلوونیایی و مسلمان تیم ملی بسکتبال سومین مربی است که این تیم را صاحب جام قهرمانی آسیا کرده است. رایکو ترومن، نخستین مربی بود که تیم ملی بسکتبال کشورمان را به عنوان قهرمانی آسیا رساند. تیم ملی بسکتبال سال 2007 با این مربی قهرمان آسیا شد و به المپیک 2008 پکن راه یافت. ماتیچ هم دومین مربی بود که با بسکتبال ایران به قهرمانی آسیا رسید هر چند که این مربی پس از قهرمانی در سال 2009 نتوانست آن را در سال 2011 تکرار کند.

در هر صورت قهرمانی در جام ملت های 2013 آسیا سومین قهرمانی است که تیم ملی بسکتبال ایران با بچیروویچ موفق به کسب آن شده است. این مربی با قهرمانی در کاپ آسیا، تیم ملی ایران را صاحب سهمیه مسابقا جام ملت های آسیا کرد سپس در راه آماده سازی این رقابت ها، تیم ملی ایران را به عنوان قهرمانی جام ویلیام جونز رساند.

صعود دو پله ای بعد از سومین قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمانی تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات 2013 مردان آسیا، سومین قهرمانی ایران در طول این مسابقات محسوب می شود. بسکتبال ایران که تا پیش از امسال 14 دوره حضور در جام ملت های آسیا را تجربه کرده بود، هرگز موفق به کسب مدال نشده بود تا اینکه سال 2007 برای نخستین بار به فینال رسید و قهرمان آسیا شد که به واسطه آن سهمیه المپیک 2008 چین را هم به دست آورد. سپس ایران این قهرمانی را سال 2009 هم تکرار کرد که نتیجه آن کسب مجوز مسابقات جهانی ترکیه بود.

تا پیش از مسابقات امسال، بسکتبال ایران با این دو قهرمانی که در اختیار گرفته بود و بدون مدال نقره یا برنز دیگری، در جدول رده بندی کشورهای مدال آور صاحب جایگاه پنجم بود اما کسب سومین عنوان قهرمانی، جایگاه بسکتبال ایران را تا رده دوم ارتقا داد.

جدول رده بندی کشور های مدال آور در ادوار مختلف مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا به این شرح است: